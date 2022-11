Farmacie a corto di personale: «Rischiamo di dover ridurre i servizi»

Stipendi tra i più bassi d’Europa, turni nei fine settima e di notte, sempre più servizi da garantire. Risultato: la professione perde appeal e scatta l’allarme. In Italia e anche nel Vicentino mancano farmacisti. I più giovani non sono attratti dalla facoltà, chi è già laureato spesso decide, dopo qualche anno, di dedicarsi alla ricerca o all’insegnamento; non pochi infine fanno il grande passo e se ne vanno all’estero, soprattutto in Gran Bretagna, dove gli stipendi sono migliori. A proposito di questi ultimi il contratto della categoria è stato rinnovato nel 2021 dopo 8 anni che era scaduto. Meglio di niente, ma non c’è stato certo un aumento sostanziale in busta paga. Un neo laureato parte da circa 1.500 euro: una cifra che, sottolinea Florindo Cracco, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Vicenza «è modesta se rapportata alle responsabilità e alle competenze che la professione richiede».

I rischi

Mancano professionisti e per i cittadini i rischi sono concreti: la riduzione sia dei servizi erogati sia dell’orario di apertura che comunque, per legge, non può essere inferiore alle quaranta ore settimanali. «Non si tratta solo di ipotesi ventilate - aggiunge il presidente - qualche farmacia, a causa della mancanza di organico, si è già vista costretta a correre ai ripari in questo senso».

«Fino a qualche tempo fa - spiega ancora Cracco - nel settore non c’erano particolari problemi. La situazione è cambiata negli ultimi anni sia perché tra tamponi e vaccini la mole di lavoro è aumentata (e quindi anche la necessità di personale) sia per l’apertura di nuove farmacie grazie al concorso straordinario. Finora ne sono state aperte circa duemila di nuove a livello nazionale, mentre il numero totale supera le 20mila, alle quali dobbiamo aggiungere circa quattromila parafarmacie e 400 corner. In una regione come il Veneto, dove c’è un’unica facoltà di Farmacia a Padova (a numero programmato e che quindi continua a “sfornare” lo stesso numero di laureati) e dove il tasso di disoccupazione era bassissimo anche prima (a differenza di altre regioni dove arrivava a sfiorare il 30%) questo ha cominciato a creare problemi.

La pandemia

E le difficoltà sono aumentate durante la pandemia. «Già prima erano molteplici i servizi che eravamo chiamati ad erogare, quali elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, prenotazioni Cup. Poi si sono aggiunti tamponi e vaccini. Il periodo del Covid ha richiesto un notevole impegno, con i farmacisti sempre in prima linea». «Tutto questo in un clima - continua Cracco - sempre più difficile e di tensione, in cui non sono neppure mancati anche nel Vicentino episodi di minacce e attacchi verbali da parte di cittadini che vedendosi negare farmaci o prestazioni danno erroneamente la colpa al farmacista».

Le soluzioni

Insomma, una situazione niente affatto rosea. Attualmente, in città e provincia sono 267 le farmacie, 51 le parafarmacie e i corner, 1300 i farmacisti. Ma ne servirebbero almeno 50/60 in più.

La soluzione? «Rendere la professione più “appetibile”. Oggi i giovani ci pensano due volte prima di iscriversi a una facoltà che offrirà poco sia sotto l’aspetto economico che della carriera. Per questo è necessario trovare dei meccanismi incentivanti».