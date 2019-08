VICENZA. Al via gli indennizzi ai risparmiatori: il Mef annuncia infatti che dopo la pubblicazione

in Gazzetta Ufficiale del decreto dello stesso ministero è stato attivato il portale per presentare domanda da parte dei risparmiatori. Questo anche se i tempi sono abbastanza dilatati e le istanze di risarcimento potranno essere presentare entro 180 giorni (6 mesi) a partire da oggi (data della pubblicazione).

«Dopo la pubblicazione in serata sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - spiega lo stesso Mef - sarà così attivo il portale, fondoindennizzorisparmiatori consap.it, per la presentazione delle istanze. Sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente».

I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla manovra (un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, Isee, inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, prevede il decreto pubblicato in Gazzetta) saranno «soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo di Indennizzo e, nell’erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro».

Altro passaggio già attivato è quello della commissione tecnica che deve dettare i tempi per avviare i pagamenti dei risparmiatori che hanno subito «violazioni massive o individuali» delle regole di correttezza e trasparenza nell’acquisto di obbligazioni subordinate o anche di azioni delle banche finite in liquidazione o risoluzione, cioè le due venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e le 4 banche (Carife, Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche). A inizio luglio il ministro Giovanni Tria ha già firmato il decreto che la istituisce. Formata da 9 membri, la commissione avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda.