VICENZA. Un'ultima spiaggia chiamata "saldi". Destinazione ambita e attesa per assicurare un'ulteriore sferzata al giro d'affari dei negozi nei tempi d'oro, approdo della speranza per dare ossigeno alla contabilità nei periodi meno rosei.

E l'anomala primavera-estate 2019, con una mezza stagione praticamente inesistente e le temperature roventi esplose improvvise e inaspettate, fa parte decisamente della seconda categoria. Con una riduzione degli incassi primaverili che Confcommercio Veneto stima addirittura in un 40% in meno, le svendite estive al via in tutta la regione e in buona parte d'Italia da oggi rappresentano davvero l'occasione di riscatto e l'unico asso nella manica per risollevare le finanze di centinaia, migliaia di attività del settore moda.

Merito, come stima l'ufficio studi di Ascom, dei 26 milioni di famiglie italiane che, per portarsi a casa t-shirt, abitini, calzature, accessori e articoli tessili per la casa spenderanno in media 224 euro ciascuna. Ogni persona, insomma, lascerà nelle casse degli esercizi commerciali durante i due mesi di ribassi circa 97 euro a testa, per un ammontare complessivo, sempre su scala nazionale, di 3,5 miliardi di euro.

Fino alla fine di agosto infatti, le vetrine delle boutique del centro storico, delle gallerie commerciali, dei grandi magazzini, delle botteghe di periferia si trasformeranno e, corredate dagli adesivi e dai cartelli con la percentuale di sconto - da un modesto 15% a più del 50% - proporranno a prezzi competitivi ciò che, fino al giorno prima, si acquistava a cartellino pieno.

Giulia Armeni