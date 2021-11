Addio a don Mariano, il sacerdote giornalista attento ai giovani e al sociale

Si è spento a 76 anni dopo una breve malattia don Mariano Piazza. La sua lunga vita sacerdotale - era stato ordinato nel 1976 - lo aveva portato da tanti anni a Villaggio del Sole, dove da qualche tempo era collaboratore pastorale per la parrocchia di San Carlo, nell’Unità pastorale della Porta ovest. Nessuno meglio di don Dario Vivian, con cui collaborava da 28 anni, può ricordare la vita di don Mariano: «Da una parte - racconta - era fiero di essere giornalista (era iscritto all’Albo dei giornalisti del Veneto dal 1970, ndr) ma non per questo era presuntuoso. Ha sempre vissuto questo aspetto della sua esistenza in maniera molto significativa e ci teneva. Scriveva molto bene ed era molto disponibile quando c’era da fare qualche articoletto. Puntualmente declinava i verbi in maniera perfetta ed era davvero un perfezionista su queste cose. Lo disturbava che si scrivesse male e soffriva a pelle le pronunce sbagliate che sentiva in televisione».

«Per fortuna - prosegue Vivian - non è mai entrato nel modus clericale di vivere le cose, le relazioni e le persone. Era un uomo di fede che ha scelto questa strada con una modalità molto laica e molto critica di stare dietro le cose di Chiesa. Non si identificava su molte cose, aveva un’appartenenza critica ma composta su derive clericali e di potere. Questi ultimi erano aspetti dell’apparato ecclesiastico che non sopportava a pelle, come gli errori di ortografia e pronuncia». «L’altra grande attenzione era per i fatti politici, sociali ed economici, soprattutto ai temi di pace e giustizia. Aveva fatto anche lo sciopero della fame per il “No Dal Molin”. Al di là di questo episodio, aveva un’attenzione molto grande per temi socio-politici». «Eravamo venuti insieme al Villaggio del Sole e avevamo fatto un tentativo per i giovani con la Coop Mosaico. Avevamo fatto cose significative. Ultimamente avevamo raggiunto una sorta di “compromesso storico” con Arci-ragazzi per tentare di offrir qualcosa. Lui terminava sempre i suoi doveri ma dava anche molta fiducia agli altri. Collaboravamo dal 1993, ma eravamo stati assieme anche prima. Quando è tornato dai suoi 12 anni in Africa, poi, abbiamo sempre lavorato assieme. Abbiamo trascorso assieme il suo ultimo compleanno il 29 maggio, prima dell’operazione».