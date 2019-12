Sono sfuggiti a un destino di abbandono e randagismo che prima o poi li avrebbe portati alla morte. Quella dei 20 meticci di media e grande taglia appena arrivati al canile di via Mantovani è una storia nella storia.

Una settimana fa, Giusy D’Angelo li ha recuperati non da un rifugio per trovatelli, ma dall’ex Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo, in provincia di Catania, la mega struttura più volte finita al centro delle cronache, anche giudiziarie, per i problemi di sovraffollamento e gli scandali legati alle condizioni di vita degli ospiti e alla gestione dell’accoglienza.

Ma ora che su quella “polveriera” è calato il sipario e il complesso è stato svuotato completamente, c’è una nuova emergenza da affrontare: trovare una sistemazione alle decine di cani (in luglio erano oltre 100, alcuni portati dagli stessi migranti, altri introdottisi negli anni dalle aree circostanti) presenti nella struttura che entro breve va liberata per volere della proprietà.

Una situazione di cui l’Enpa nazionale si sta facendo carico e che vede la sezione vicentina in prima linea nelle operazioni di salvataggio, come spiega l’esperta cinofila e componente della giunta esecutiva nazionale dell’ente, che ha partecipato al primo intervento di recupero.

Laura Pilastro