Abbandoni scolastici, arrivano 4 milioni in aiuto agli studenti

Un argine contro l’abbandono degli studi e i conseguenti tsunami sociali ed economici che il fenomeno del precoce addio ai banchi è in grado di provocare. Dei primi 500 milioni di euro di fondi Pnrr messi in campo contro la dispersione scolastica, oltre 4 milioni atterreranno nel Vicentino per rimpinguare le casse di 30 istituti, tra comprensivi e superiori, dato che questa prima tranche di risorse europee servirà a coprire la fascia di studenti dai 12 ai 18 anni.

È di pochi giorni fa il decreto con il quale il ministro dell’Istruzione ha sbloccato i fondi che come ha dichiarato avranno l’obiettivo di «accompagnare per mano quelle ragazze e quei ragazzi che, molto spesso per motivi economici, hanno difficoltà nella prosecuzione del loro percorso di studi». Un fenomeno che non risparmia la provincia di Vicenza (nonostante sia la più virtuosa del Veneto, si veda a lato) e che può essere determinato da una molteplicità di fattori, dalle fragilità esistenziali, ai problemi familiari, agli inciampi scolastici cui si fatica a reagire. Ecco, perché è necessario intervenire con progetti specifici per non lasciare indietro nessuno, anche considerando gli alti costi individuali e sociali che questo comporta. Da qui i primi fondi assegnati nell’ambito della Missione 4 , componente 1 “Istruzione e ricerca” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel dettaglio, come riporta la nota ministeriale 170 del 24 giugno che mette nero su bianco la ripartizione (oltre il 50 per cento dei fondi sono stati destinati soprattutto al Sud), al Veneto dal Pnrr arriveranno 26 milioni di euro. Per concentrarsi alle latitudini locali, il tesoretto in arrivo è pari per l’esattezza a 4.125.924 milioni di euro. È l’istituto superiore Rosselli-Sartori di Lonigo ad aggiudicarsi l’assegno più sostanzioso, per un totale di 226 mila euro, seguito in graduatoria dall’istituto professionale garbin di Schio con 217.150 euro, dall’istituto Remondini di Bassano del Grappa che si è aggiudicato 213.019 euro, dallo Scotton di Breganze con 210.919 euro e dall’istituto Montagna, premiato con 210.335 euro, solo per citare le prime posizioni. Le scuole della città sono 5, che nel compesso hanno ricevuto oltre 797 mila euro: oltre al Montagna, nella lista dei beneficiari compaiono anche gli istituti Lampertico, Da Schio, Canova e l’istituto comprensivo Muttoni, che ha conquistato 82.100 euro.

I 500 mila euro sono stati ripartiti su base regionale secondo criteri e relativi pesi ponderali, calcolati sugli ultimi dati Istat, come il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, il numero di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione di riferimento, la quota di presenza di stranieri e quella di famiglie con cinque o più componenti. Una ulteriore ripartizione con riferimento ai singoli istituti scolastici ha poi tenuto conto, tra l’altro, della cosiddetta “dispersione implicita”, ossia la percentuale di studenti che in italiano e matematica ha conseguito un risultato molto basso, calcolato dall’Invalsi. L’obiettivo delle risorse, come recita il decreto, è prima di tutto la prevenzione con il potenziamento delle competenze di base in particolare per chi presenta fragilità negli apprendimenti. Nel mirino anche la valorizzazione della motivazione e dei talenti. Azioni che devono essere condivise, secondo la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Nicoletta Morbioli: «Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e formativa richiedono la corresponsabilità di diverse istituzioni. Gli interventi non devono essere calati dall’alto, ma coinvolgere dirigenti, insegnanti, enti pubblici come Comune e Provincia, associazioni e le agenzie educative del territorio. Sarebbe auspicabile nascesse un tavolo di confronto e monitoraggio dei casi di rischio e di insuccesso scolastico e di condivisione degli impegni».