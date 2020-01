Sono passati dieci anni dal terremoto che in quel terribile 12 gennaio distrusse Haiti, lasciando una scia di 230 mila morti, 300 mila feriti e 1 milione gli sfollati. Da allora molto si è fatto, grazie anche al coinvolgimento di tanti vicentini, ma l'emergenza rimane, come conferma l'appello della Fondazione Francesca Rava Nph Italia onlus e di padre Rick Frechette, da 32 anni guida di Nph Haiti e della Fondazione Saint Luc: «I bambini necessitano di acqua e cibo, cure, la possibilità di frequentare la scuola».

«Il terremoto - commenta Roberto dall'Amico, allora primario di pediatria all'ospedale di Thiene, oggi direttore del dipartimento materno infantile dell'Aas Friuli Occidentale - è un'esperienza che si fa fatica a superare. Io non ci sono ancora riuscito. Da allora è cambiato poco, perché non c'è stato nessuno intervento strutturale. Finché non ci sarà una stabilità politica, non si può pensare che qualcosa cambi in un Paese dove l'incertezza va a braccetto con la corruzione. Le Ong riescono solo a tamponare».

Oggi ad Haiti 1 bambino su 4 non va a scuola, ogni ora muoiono due bambini per malnutrizione e malattie curabili, il 70% delle persone non ha lavoro. «Dopo il terremoto - ricorda Maria Vittoria Rava, presidente di Nph Italia che ha nel Vicentino 134 padrini - l'isola è stata colpita da devastanti uragani e dal colera. L'inflazione, l'aumento del costo della vita, la difficoltà nel reperire cibo, acqua, carburante, generano ciclicamente violenze, disordini e rivolte contro il governo, rendendo ancora più difficile a migliaia di bambini andare a scuola e milioni di persone rischiano di morire di fame». Martina Colombari, Paola Turci e ora Arisa con una canzone sono al loro fianco (IL VIDEO).

Eppure, se Haiti riesce a sopravvivere, è anche grazie a Francisville, la città dei mestieri, a cui ha dedicato grande energia il meccanico di Costabissara Paolo Basso, che ha adottato Marie, oggi 15 anni, e dall'agosto 2018 riposa per sempre ad Haiti. «È stato uno dei primi volontari ad arrivare sull'isola distrutta dal sisma - ricorda la moglie, Marina Muraro -. È partito subito senza pensare al suo lavoro, al pericolo a cui andava incontro. Era fiero di essere riuscito a riparare il gruppo elettrogeno indispensabile per il funzionamento dell'ospedale e poi del forno per poter sfamare migliaia di persone, mettere in funzione il desalinatore per avere l'acqua. Riparare grazie alle sue competenze, i mezzi indispensabili ai medici per arrivare negli slum per portare soccorso. Piangeva quando è riuscito a trovare vivi Jonas e Claude, i due ragazzi che per tre mesi avevano vissuto nella nostra casa e lavorato con noi per imparare il lavoro che poi avrebbero continuato a fare a Francisville». Ora sono lei e Marie e mantenere vivo il suo impegno per Haiti.

Marialuisa Duso