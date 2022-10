Il virus torna a correre. Ospedali in difficoltà: contagiati 180 sanitari

La variante Centaurus, l’ultima nata nella galassia-Covid, una mutazione di Omicron 2 individuata per la prima volta in India e nel Nepal a inizio maggio e ribattezzata con il nome di una delle più nitide costellazioni dell’emisfero sud, è arrivata anche a Vicenza. Il primo contagiato (in tutto il Veneto) è un medico del San Bortolo. «Finora da noi - spiega Mario Rassu, primario di microbiologia - Centaurus è stata intercettata nel 3 per cento dei tamponi sequenziati. È il segno che circola nella popolazione. Non credo, però, possa prendere il sopravvento su Omicron BA.5 che tuttora domina la scena, altrimenti l’avrebbe già soppiantata».

Aumentano gli operatori sanitari contagiati

Nel frattempo aumenta anche il numero degli operatori sanitari costretti per il Covid ad assentarsi e a restare in isolamento a casa. Fra medici, infermieri, tecnici, Oss, i positivi al San Bortolo e negli altri ospedali dell’Ulss Berica sono 180. Nel giro di una settimana oltre una cinquantina in più. E questo, visto che non ci sono risorse aggiuntive, sta diventando un problema perché, ovviamente, crescono, nei reparti le ore di lavoro per coloro che devono sobbarcarsi l’onere di sostituire gli assenti. «Per fortuna – dice il primario di malattie infettive Vinicio Manfrin – non vediamo più polmoniti devastanti. Il vaccino serve e regge. È fondamentale. Bisogna farlo. È davvero l’arma in più. Soprattutto per i più fragili. Peccato non sfruttarla».

La nuova variante del Covid si chiama Centaurus

Omicron BA 2.75, questa la denominazione scientifica di Centaurus, arriva a Vicenza e nel Veneto proprio nel momento in cui l’epidemia è tornata a correre con oltre il 60 per cento di aumento dei ricoveri nell’Ulss 8 in neppure una settimana, ma anche in una fase in cui la campagna vaccinale della quarta dose con i nuovi e aggiornati farmaci bivalenti, in grado di neutralizzare le ultime mutazioni del virus, continua a non decollare. I pareri sono controversi. Secondo alcuni non sarebbe più aggressiva di Omicron BA.5. Non riuscirebbe ad infettare più delle altre varianti comparse sull’orizzonte epidemiologico. Lo dimostrerebbe quanto sta accadendo proprio in India, dove Centaurus ha contagiato decine di migliaia di persone senza però che siano cresciuti ospedalizzazioni e decessi.

Per alcuni Centaurus rappresenta un'incognita

Secondo altri, invece, rappresenterebbe la grande incognita dei prossimi mesi in quanto con le sue 4 mutazioni sulla proteina Spike, sarebbe 57 volte più adesivo ai recettori Ace2, addirittura 3 mila volte in più rispetto alla ormai preistorica variante Alpha. I sintomi sono sovrapponibili a quelli di Omicron BA.5, cioè naso che cola, mal di gola, tosse secca, dolori muscolari, affaticamento, ma a preoccupare, in base alle prime osservazioni, è il fatto che colpirebbe maggiormente i polmoni.

Il problema, comunque, al di là dell’incidenza e del potenziale pericolo di Centaurus, è che nell’Ulss Berica la curva epidemica non cessa di salire. La politica ha eliminato il Covid per decreto però il virus non solo resiste, ma si moltiplica. L’assoluta mancanza di controlli sul territorio ora che le mascherine si sono abbassate ha aperto praterie sconfinate all’infezione che, ogni giorno, allunga il passo. Per questo, mentre, quest’anno, si prospetta una doppia ondata di Covid e influenza, quella che viene chiamata twindemia, una epidemia gemellare, che potrebbe mettere a rischio la popolazione più vulnerabile e i sistemi sanitari, l’importanza dei vaccini appare ancora più elevata.

La maggior parte dei vicentini si è fermata alla terza dose

La maggior parte dei vicentini si è fermata alla terza dose, non ha avuto il Covid, ed è completamente senza difesa. L’appello a recarsi ai centri vaccinali diventa dunque ancora più urgente. I vaccini di ultima generazione rappresentano uno scudo prezioso e irrinunciabile contro la malattia grave e le conseguenze letali dell’infezione. I numeri di questo rebound, silenzioso ma travolgente, del Covid dovrebbero convincere a non attendere.