TRISSINO. La Regione del Veneto, insieme a Comune di Trissino, Provincia di Vicenza e tutti gli enti coinvolti, impongono alla proprietà dell’ex-Miteni di presentare i progetti di bonifica dell’area dello stabilimento coinvolto nella vicenda inquinamento da Pfas entro il 31 dicembre, per poter intervenire quanto prima.

Lo ha stabilito la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Considerato che a novembre 2018 è stato presentato dalla società Miteni il progetto di bonifica, visti i tempi trascorsi e considerando i risultati delle ultime analisi sui pozzi della barriera idraulica, gli enti hanno deciso di procedere senza indugi fissando una scadenza perentoria. La proprietà dovrà quindi presentare entro il 31 dicembre l’aggiornamento del documento di analisi del rischio per i suoli e il progetto di bonifica delle acque di falda. Decorso inutilmente il termine, gli enti procederanno con l’intervento pubblico sostitutivo in danno dei soggetti responsabili. Nella seconda parte della Conferenza c’è stato un confronto con i rappresentanti della proprietà, accompagnati dal curatore fallimentare, in cui sono stati analizzati i progetti previsti e verificata la possibilità che siano presentati secondo il termine previsto.