La carica dei 3.600 alla marcia delle contra’

La tredicesima edizione della marcia “Le Contra’ de Recoaro Terme”, settimo memorial Diego Gaspari, organizzata dai “Podisti recoaresi” ha fatto il botto con oltre 3.600 appassionati ai nastri di partenza, confermandosi una delle manifestazioni più apprezzate in provincia. Tanti i singoli partecipanti così come i gruppi provenienti, oltre che dal Vicentino, dal Triveneto, dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Quattro i percorsi sui quali ci si è potuti cimentare: 4, 6, 13 e 20 chilometri. La manifestazione ha visto mischiarsi tante famiglie e gruppi di amici che hanno percorso i chilometri in allegria magari spingendo un passeggino o con il cagnolino al guinzaglio ad atleti che non si sono risparmiati. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.