Il centro si rifà il trucco con l’aiuto della Regione

Il distretto del commercio, denominato “Botteghe a Trissino”, ha ricevuto dalla Regione un contributo di 236 mila euro, partecipando al bando, veneto. «Ora daremo il via al progetto, che ha avuto il placet regionale». Lo ha comunicato in sala consiliare l’assessore al commercio Renzo Malfermo alla presenza dei rappresentanti delle associazioni, che hanno dato vita nel novembre del 2017 al distretto, esprimendo la sua soddisfazione, perché si potrà far partire «il progetto di valorizzazione del territorio, volto alla riqualificazione commerciale e turistica del paese». «Il progetto di riqualificazione del contesto urbano, che avrà un costo di 531 mila euro è stato illustrato dal capoufficio tecnico, Giorgio Gugole, e prevede la riqualificazione del verde pubblico nell’area urbana con la sistemazione delle aiuole, nuova illuminazione pubblica basata sulla tecnologia led e un piano di sicurezza con l’installazione di videocamere di sicurezza sia per il controllo della viabilità sia per monitorare le principali piazze del paese (piazza Mazzini, vie Roma e Mascagni e decorare le piazzole ecologiche e l’assegnazione di contributi ai privati per riaprire negozi chiusi o sfitti. «Sono 98 i commercianti aderenti al distretto, che subito hanno trovato un’unità di intenti», ha detto Mirca Verlato, manager del Distretto, che dirige la cabina di regia, formata dal Comune e dalle associazioni aderenti. «C’è un referente per ogni parte del territorio, che raccoglie suggerimenti e istanze dei commercianti. Ora abbiamo un progetto ammesso a contributo regionale, per cui possiamo partire per una riqualificare il centro urbano. Da subito, ci siamo dati da fare creando un sito “vivitrissino”, un logo “viviamo qui, acquistiamo qui”; abbiamo attivato il “Magic Christmas”, che prevede buoni acquisto in omaggio da utilizzare per altri acquisti. Saremo collaborativi e coinvolgenti con le associazioni che organizzano eventi in paese». Erano presenti i rappresentanti: Lorella Rasia (Confcommercio), Marco Serraglio ( Confesercenti Veneto Centrale e Cescot Veneto), Giorgio Stecco (Confartigianato), Aldo Peruffo ( Fondazione Casa della Gioventù, Cfp Trissino). • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.