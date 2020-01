Recoaro Mille, l’ultima firma per il rilancio

Il sindaco Davide Branco, come ultimo atto della sua esperienza amministrativa, ha firmato la convenzione tra Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comune di Recoaro Terme che dà il via all’utilizzo dei fondi dei comuni di confine. Nel dettaglio si tratta dell’impiego dei 2 milioni 300 mila euro per Recoaro Mille divisi in cinque progetti doversi: piste di downhill, percorsi pedonali alpinistici e riqualificazione del sito archeologico di malga Campetto, parcheggio con area camper e acropark, sistemazione del laghetto di Pizzegoro con aree servizi e riqualificazione del rifugio Gingerino a Monte Falcone. ENTRO CINQUE ANNI. Oltre a Recoaro Mille, nella convenzione dei fondi strategici rientrano opere di mobilità per 700 mila euro che prevedono la messa in sicurezza della strada provinciale 246 ai Bonomini dove saranno realizzati marciapiedi e attraversamenti pedonali, del tratto tra Recoaro Mille e la Gabiola con la posa di cordoli in cemento e della strada che da contrada Parlati porta al rifugio La Gazza. Altri 463 mila euro serviranno per il completamento della pista ciclabile da località ponte Verde al centro. Dal 2020 quindi si potranno mettere in appalto i lavori per terminare l’esecuzione entro il 2025. «RISORSE AL SICURO». «Aspettavo con ansia - osserva Branco - la firma di questa convenzione per mettere al sicuro i fondi Odi e far iniziare le procedure ulteriori vale a dire il rilancio di Recoaro Mille e le altre opere di viabilità previste, che sicuramente fermeranno quell’emorragia di turisti che da anni attanaglia il comprensorio, dal 2020». Branco sottolinea inoltre che «ovviamente, come oramai tutti sanno e comprendono, lo sviluppo strategico passa per una offerta turistica nei periodi primaverili ed estivi visto che l’inverno e la pratica degli sport sugli sci oramai è sempre più difficile da realizzare con le temperature in continua crescita: sarebbe anacronistico investire su impianti sciistici a Recoaro Mille». I SASSOLINI DI BRANCO. Per il sindaco dimissionario Branco questa firma ha davvero un sapore particolare. Basti pensare che due settimane fa ha rassegnato le dimissioni dopo un autunno passato a incrociare le armi con la sua maggioranza, quella che lo aveva voluto sindaco e nella quale la Lega, alla prova dei fatti, ha determinato la linea politica fino all’atto finale, quello della presentazione di una mozione di sfiducia che poi ha portato alle dimissioni. In questo scenario ora Branco si toglie un sassolino dalla scarpa: «Non conta avere una amministrazione sostenuta dalla Lega o da altri - afferma l’ormai ex primo cittadino - perché le procedure sono lunghe e la burocrazia tanta. Le sparate elettorali di chi dice che con la Lega vi sono dei vantaggi in termini di fondi e di procedure sono solo bugie: sono importanti i progetti e non il colore politico di chi li presenta». ARRIVA IL COMMISSARIO. Da oggi le dimissioni del sindaco Branco diventano irrevocabili e la settimana prossima arriverà a Recoaro il commissario prefettizio per svolgere le funzioni del primo cittadino e dell’intero Consiglio comunale fino alle prossime elezioni amministrative, previste per la fine di maggio, probabilmente il 31. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina