Le Terme al via con parata di politici

Affollata inaugurazione della stagione termale a Recoaro: residenti e persone che sono giunte nella Conca di Smeraldo dalla valle dell’Agno e non solo. A fare gli onori di casa c’era l’imprenditore Giuseppe Fortuna, amministratore unico della società Risorse Vicentine srl, che gestirà per la stagione 2019 il compendio. «Cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi sia per il presente che per il futuro», ha affermato, visibilmente soddisfatto per l’affluenza. La struttura è stata appena riammodernata e presenta un reparto inalazioni nuovo di zecca mentre quello dei bagni ha subito una ristrutturazione. Altro aspetto che fa sorridere Fortuna è l’essere riusciti a coinvolgere l’alberghiero Artusi con gli indirizzi di sala, ricevimento, accoglienza per il giorno dell’inaugurazione. Senza dimenticare i volontari: «Sia alle fonti che in paese c’è stata una grandissima collaborazione con l’obiettivo di presentarsi all’appuntamento odierno nel miglior modo possibile». «Ad inizio maggio - osserva il sindaco Davide Branco - sembrava che le terme non riuscissero a trovare un gestore, una frana aveva bloccato l’importante collegamento con Campogrosso e i cigni del parco erano morti. Ora quegli eventi sono superati e riaprono le fonti centrali che sono il motore dell’economia del territorio. Auspico che possa nascere un piano industriale di lungo periodo per le terme». Il ministro per gli affari regionali Erika Stefani puntualizza: «Recoaro rientra nel novero di quelle zone di montagna che ho pensato di riunire nel mio ministero instaurando gli stati generali della montagna, tavoli permanenti dove si parla dei problemi specifici». A rappresentare la provincia c’era il sindaco di Trissino Davide Faccio: «Se Fortuna non rilancia le terme non ci potrà riuscire nessun altro», ha sottolineato. Per la Regione era presente l’architetto Carlo Canato in rappresentanza dell’assessore Gianluca Forcolin mentre per l’alberghiero il professore Moreno Rasia Dani. Un messaggio lo ha inviato anche Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro che ha ringrazia Fortuna per «il coraggio» e ribadito: «È necessario che tutto il territorio non ti lasci solo nel pensare le scelte di rilancio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina