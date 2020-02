Comunali, soffia il vento degli ex sindaci

Soffia il vento degli ex sulle elezioni comunali di Recoaro. Nel paese commissariato e ancora frastornato dall’ennesima crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell’amministrazione di Davide Branco - la seconda negli ultimi tre mandati - si muovono a fari spenti i tessitori di accordi alla ricerca delle figure da candidare a sindaco, all’appuntamento con le urne amministrative di fine maggio. E in una dinamica che sembra, allo stato attuale, riscrivere uno scenario di competizione bipolare, seppur con l’incognita Lega, avanzano i profili di due ex primi cittadini: uno locale e uno “d’importazione”. Tutto è alle fasi embrionali, i microfoni restano chiusi, ma le prime intenzioni sono eclatanti. L’UOMO DI VALLI. A centrosinistra si fa strada una vera sorpresa. Gli ex gruppi consiliari che fanno capo alle civiche di Sonia Benetti e Luca Antoniazzi e almeno una parte del Pd locale stanno costruendo un fronte compatto e hanno chiesto la disponibilità a correre ad Armando Cunegato: l’ex sindaco di Valli del Pasubio. L’ipotesi di arruolare un “papa straniero” con esperienza nel ruolo di sindaco in un altro Comune non è un inedito nel Vicentino - è avvenuto, tra gli altri, a Nanto-Castegnero - ma è comunque una mossa d’impatto, soprattutto per una realtà come quella recoarese. Cunegato, 64 anni, è stato per dieci anni primo cittadino del paese che confina con Recoaro e, giunto alla fine del secondo mandato a maggio 2019, non ha potuto ricandidarsi. Il fronte centrista e di centrosinistra che gli ha chiesto la disponibilità crede che possa avere le carte per risollevare il paese: la tesi è che possa replicare nella Conca di Smeraldo, una terra che ha maggiori potenzialità di sviluppo inespresse, l’esperienza amministrativa e i risultati maturati nel Comune di Valli, dal ponte tibetano alla Strada delle gallerie alla valorizzazione del presepe di Bariola. Cunegato, lusingato della richiesta, sta riflettendo ma non ha sciolto le riserve. VIERO E IL «PUTIFERIO». Un’altra mossa destinata a far rumore, anzi a «scatenare un putiferio» come ha annunciato nei giorni scorsi il consigliere comunale Andrea Checchetto, è quella che si registra sull’altro fronte: anche lì nulla di ufficiale, ma si fa sempre più largo l’ipotesi di una corsa di un ex sindaco del paese, anzi, di una figura ormai storica della vita amministrativa recoarese: Franco Viero. Direttamente o indirettamente, il 75enne ex forzista è protagonista della politica locale dal 1985, quando divenne per la prima volta vice dell’allora sindaco Armido Besco. Erano i tempi della Dc, partito di Besco, e del Psi, partito di Viero, dal quale poi è transitato in Forza Italia agli albori della Seconda Repubblica. Gli anni ruggenti del berlusconismo lo portarono alla poltrona di sindaco oltre vent’anni fa, nel 1999, confermandosi cinque anni dopo. Un decennio alla guida, poi assessore della giunta Perlotto, quell’ircocervo Pd-Lega saltato anzitempo. Ora, dopo aver supportato la corsa di Giovanni Ceola e dopo aver fatto l’opposizione alla giunta Branco, Viero sembra intenzionato a tornare “front man” della competizione. E Checchetto, dopo essere stato sostenuto da Viero nel 2017, è pronto a mettersi al suo fianco come aspirante «vicesindaco». INCOGNITA LEGA. Rimane un’altra variabile cruciale nelle prossime elezioni: la Lega. Come si muoverà? Correrà con un proprio candidato di bandiera? Oppure, come avvenuto prima con Perlotto e poi con Branco, appoggerà un non iscritto? Entrambe quelle esperienze furono vincenti dal punto di vista elettorale, ma perdenti dal punto di vista amministrativo, concluse anzitempo in un volare di stracci. Ora la Lega locale guidata da Stefano Corrà sta valutando la possibilità di marciare da sola con un proprio candidato, che potrebbe essere lo stesso Corrà, anche se nel partito provinciale c’è un certo scetticismo rispetto a questa ipotesi. Ai piani alti del Provinciale sono consapevoli che le figure idonee interne scarseggiano, al punto che non è esclusa una convergenza sullo stesso Viero. Il quale, ovviamente, non disdegna il traino elettorale salviniano, pur consapevole del destino delle ultime due amministrazioni che hanno avuto il sostegno leghista. Su tutti i fronti, le manovre sono solo agli inizi. Tutto è ancora aperto. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Scorzato