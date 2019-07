«Mafie, crimini e disagio: servono rinforzi»

La questione sicurezza a Lonigo varca i confini comunali e si propone all’attenzione degli apparati di prevenzione e di lotta alla criminalità nazionali. La guardia è alzata sia sul fronte della criminalità comune e del disagio giovanile che su quello della criminalità organizzata: il timore è che il primo possa essere terreno di reclutamento per i tentacoli del secondo, viste le ramificazioni anche venete delle mafie, come emerse da varie inchieste recenti. Da qui la richiesta di «rinforzare l’organico della stazione dei carabinieri» leonicena. È questo il primo risultato ottenuto dall’intervento del sindaco di Lonigo Luca Restello a una delle audizioni promosse nella nostra regione dalla Commissione parlamentare antimafia. L’importante organismo governativo ha incontrato nel corso della missione in Veneto prefetti, magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine e amministratori locali allo scopo di approfondire le tematiche legate alle infiltrazioni mafiose nel territorio. «PIÙ CARABINIERI». In quest’ambito, Restello è stato ascoltato come pubblico amministratore di una città che ultimamente ha registrato un preoccupante incremento dell’attività criminale. «Sono partito dalla situazione attuale - commenta il sindaco di Lonigo - per descrivere l’evoluzione del fenomeno nel corso degli ultimi decenni e per presentare un quadro delle criticità che solo parzialmente rientrano nelle statistiche note alle forze dell’ordine». La prima questione affrontata da Restello riguarda l’organico di agenti in servizio alla stazione dei carabinieri di Lonigo, giudicato dal sindaco inferiore rispetto alle necessità. «A sostegno di questa istanza – continua Restello - ho consegnato ai parlamentari della Commissione il dossier preparato già nel 2008 dai sindaci di Basso Vicentino e l’ho integrato fornendo i dati sulla criminalità nel nostro territorio aggiornati al 2018. Il report ha destato l’interesse dei destinatari e ottenuto delle lusinghiere promesse di intervento». DISAGIO GIOVANILE. «Mi sono poi soffermato a descrivere la situazione recentemente creatasi nelle scuole del territorio, con un significativo aumento di atti violenti compiuti da minori, prospettando il timore che gli elementi più fragili possano entrare nell’orbita di organizzazioni criminali che operano a più ampio raggio. A sostegno delle argomentazioni riferite ho illustrato i prospetti forniti dalla scuola relativamente all’anno scolastico da poco concluso, dai quali si evidenzia un preoccupante incremento delle sanzioni comminate agli alunni, determinate da comportamenti irrispettosi, e, a volte, violenti tenuti dagli alunni dentro e fuori la sede scolastica». MICROCRIMINALITÀ. Infine, non poteva mancare un rifermento alle frequenti risse tra extracomunitari che si registrano in città, culminate qualche giorno fa con un feroce accoltellamento che ha seriamente ferito uno dei protagonisti. «La maggior parte dei reati - sottolinea ancora il sindaco Luca Restello - sono legati allo spaccio di droga e trovano terreno fertile nel sottobosco degli immigrati che vivono nella nostra città in quantità esagerata rispetto alla necessità di garantire tutti delle dignitose condizioni di vita. I dati ufficiali riferiscono che il numero di stranieri presenti oggi a Lonigo rappresenta il 17 per cento della popolazione globale, ma questo dato è pesantemente inferiore alla realtà se si considerano i clandestini attivi nel tessuto sociale e la cui presenza è assente dalle statistiche ufficiali». LA COMMISSIONE ANTIMAFIA. Dell’organismo parlamentare antimafia fa parte anche il deputato vicentino Erik Pretto, il quale ha ascoltato con attenzione la relazione del sindaco Restello, e ha chiesto chiarimenti invitando il sindaco di Lonigo a presentare delle proposte di soluzione che verranno attentamente esaminate dai responsabili governativi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Zonin