Veicoli immatricolati all’estero e normative Convegno per agenti

Straordinaria affluenza alla giornata di formazione, che si è tenuta nella sala San Giovanni della vecchia chiesa di Cornedo, organizzata dal consorzio di polizia locale Valle Agno in collaborazione con l’Anvu, l’associazione professionale di polizia locale d’Italia. Sono arrivati 130 agenti, anche da fuori provincia, per ascoltare la relazione di Patrizia Lazzari, comandante di polizia locale e docente Isopol, focalizzata sulla circolazione dei veicoli immatricolati all’estero da parte di conducenti, che hanno la residenza in Italia da oltre 60 giorni, che con la legge dell’ottobre dell’anno scorso devono mettersi in regola, immatrcolando il veicolo in Italia o in alternativa esportandolo all’estero. I partecipanti al convegno sono stati accolti da Francesco Lanaro presidente dell’assemblea dei sindaci, da Michele Cocco presidente del Consiglio di amministrazione e Daniele Vani comandante del Consorzio di polizia locale Valle Agno, da Albino Corradin presidente Anvu Veneto. Giovanni Potente, referente sicurezza e ambiente, ha fornito alcuni dati sul servizio di ripristino post incidente. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.