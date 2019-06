Cornedese per l’Ucraina Ora è console onorario

Un cornedese console onorario dell’Ucraina. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano ha concesso l'exequatur ad Anthony Grande, 47 anni, imprenditore, cresciuto a Cornedo dove la sua famiglia è assai conosciuta, oggi con casa a Zanè e azienda a Schio ma in procinto di trasferirsi in Sardegna dove ha già la residenza. Svolgerà il mandato nella sede di Cagliari, inaugurata alla presenza del ministro Pavlo Klimkin e dell’ambasciatore ucraino in Italia Perelegyn Yevhen, che hanno proposto la carica di console onorario, ed avrà competenza su tutta la Sardegna. «Mi è stata chiesta la disponibilità - ha dichiarato Grande - a ricoprire questo ruolo. Ne sono stato onorato ed ho accettato. Affronterò questa responsabilità con il massimo impegno ed il dovuto rispetto e senso del dovere». Un incarico prestigioso, maturato dopo tanti anni passati da Grande a girare per affari il mondo, in particolare i paesi dell’Est. «Quando sono all’estero mi sento una sorta di ambasciatore dell’Italia, faccio conoscere il nostro Paese. Sono nato in Canada dove mio padre (Toni Grande, ndr) negli anni ’50 era emigrato. Sono rientrato in Italia che avevo 2 anni. Gli ultimi venti anni della mia vita li ho trascorsi girando il mondo: Canada, Argentina (dove ha trovato moglie) e soprattutto Russia ed Ucraina. In quest’ultima nazione ho avuto modo di conoscere persone che poi sono diventate importanti figure istituzionali, guadagnandomi la loro fiducia, tanto da essere nominato console onorario per la Sardegna. Ho sempre guardato ai Paesi stranieri con interesse e curiosità. Ai giovani voglio dire di non aver paura di fare la valigia, si cresce in tutti i sensi. Lo spirito dei veneti e dei vicentini in particolare si distingue sempre a livello imprenditoriale, è una sorta di etichetta Doc». Anthony Grande ha vissuto in prima persona anche le tensioni tra Ucraina e Russia che poi hanno portato Europa e Nazioni Unite a sanzioni ed embargo di prodotti verso la Russia che a sua volta ha adottato analoghe misure, con ripercussioni commericali. «Ero in Ucraina quando è scoppiata la crisi. Il mio auspicio è che attraverso il dialogo i due Paesi possano arrivare ad una intesa condivisa in tempi brevi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

