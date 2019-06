Truffe tentate in strada Denunce per 4 nomadi

Tentano la truffa dello specchietto, ma scelgono male la loro vittima. Infatti, quello che ritengono uno sprovveduto automobilista, in realtà si rivela poi essere un brigadiere della stazione carabinieri di Valdagno che li smaschera e li blocca. Nei guai, a Castelgomberto, sono finiti due nomadi giunti dalla Sicilia denunciati assieme ad altre due persone, anche loro nomadi siciliani, con la stessa accusa. Tutti e quattro sono già noti alle forze dell’ordine. Due gli episodi contestati. Nel primo, R.A. e l’amica R.G. entrambi di 26 anni, a bordo di una Kia Sportage bianca, stando alla ricostruzione dei carabinieri, si erano appostati in centro e, individuata un’auto, l’hanno inseguita e fatta accostare contestando al conducente di aver causato un danno alla loro auto scagliando accidentalmente un bullone sulla carrozzeria. Pe questo hanno chiesto l’immediato risarcimento senza attivare l’assicurazione o interessare le forze dell’ordine. A quel punto il brigadiere, scoperto l’inganno, si è qualificato e li ha identificati. Con il supporto di una pattuglia del radiomobile li ha accompagnati in caserma. Pochi minuti più tardi, un’altra pattuglia dei carabinieri, transitando lungo la Sp 246, all’altezza del ristorante Palazzetto, ha notato due auto accostate a bordo strada e un giovane che discuteva con una donna. Vista la presenza in zona di truffatori, i militari hanno invertito la marcia e raggiunto le due auto. Anche in questo caso si è appurato, stando alle risultanze investigative, quanto si sospettava. I due fratelli L.G. di 24 anni e L.F. di 20 anni, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta di colore blu, stavano accusando la donna di aver urtato la loro auto con lo specchietto pretendendo 180 euro di risarcimento immediato. Appurato ciò che stava accadendo, i militari hanno accompagnato in caserma anche di due fratelli. Il brigadiere e l’automobilista vittima del secondo episodio hanno presentato querela per tentata truffa ai danni dei quattro, denunciati. Sequestrate la Kia e l’Alfa come pure cacciaviti e grimaldelli rinvenuti all’interno dei veicoli. I militari dell’Arma non escludono che i quattro possano essere autori di altri episodi analoghi in questi giorni. C’è quindi l’appello a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Trissino. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.