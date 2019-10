Gli artisti della vallata in vetrina al Barbaran

Palazzo Barbaran capitale dell’arte della valle dell’Agno in occasione della mostra “Il segno artistico nella valle dell’Agno”, dieci anni di arte e di cultura a Castelgomberto, organizzata dall’associazione Agorà col patrocinio del Comune. Sabato pomeriggio la gente ha affollato la sala “Foscola” per assistere all’inaugurazione alla presenza in prima fila degli artisti. «Agorà ha organizzato le mostre - ha detto Silvia Castagna, autrice del saggio introduttivo al catalogo -, perché considera l’arte non solo come contemplazione del bello, ma anche come un potere disturbante nei confronti del quotidiano». «L’associazione proseguirà - ha aggiunto la presidente Adelina Venturini - per offrire sempre una proposta culturale rinnovata, che non lasci cadere nell’oblio le cose migliori prodotte dall’uomo». «A distanza di anni dalle prodigiose mostre di Valdagno e di Trissino, che avevano portato i grandi nomi dell’arte nella valle dell’Agno - ha affermato nel suo intervento Luigi Borgo, che con l’associazione ha curato il catalogo della mostra -, Agorà ha voluto conoscere e far conoscere gli artisti che nella valle dell’Agno erano cresciuti e che nel mondo dell’arte si erano affermati. In questi 10 anni Agorà ha reso Castelgomberto e la valle dell’Agno, un luogo in cui l’arte vive». Il sindaco Davide Dorantani ha invitato l’Associazione a proseguire nella missione culturale. La mostra degli artisti: Pino Castagna, Alberto Corà, Alfonso Fortuna, Nicoletta Maria Fortuna, Luigino Galiotto, Marisa Gramola, Giorgio Guasina, Lorenzo Lovo, Franco Meneguzzo, Angiolo Montagna, Gilberto Perlotto, Pietro Tracca, Sergio Zen, è ospitata nella sala La Loggia fino al 20 ottobre. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.