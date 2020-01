Fibra ottica in ritardo L’attesa si rivela un flop

L’attesa si è rivelata un flop, con grande disappunto dei cittadini di Castelgomberto. L’azienda Open Fiber, aggiudicataria del bando nazionale Infratel che fa capo al ministero dello Sviluppo economico, comunica che i lavori per la posa e l’attivazione della rete in fibra ottica a banda ultralarga (Bull) sono in ritardo. La notizia sta suscitando rammarico e disappunto nell’amministrazione comunale, anche se viene confermato in municipio che il Comune sarà tra i primi in provincia e primo nella vallata dell’Agno ad essere attivato. Nel frattempo, però, resta il fatto che l’attivazione del servizio di rete in fibra ottica ultralarga, che fa parte del piano nazionale nel campo delle telecomunicazioni, prevista in precedenza in gennaio, dovrà aspettare ancora qualche tempo: quanto, non si sa. In municipio fanno sapere che l’amministrazione comunale è in costante contatto con i soggetti coinvolti per ridurre al minimo i tempi di attesa. Anche perché la popolazione, specialmente del centro storico, è stufa di vedere cantieri sorgere come funghi, che da più mesi interrompono la normale viabilità. Anche se, per quanto riguarda le rotture del manto stradale o cementizio a seguito degli scavi in trincea per stendere i tubi, tutto verrà sistemato come prima. Ma a cosa è dovuto il ritardo nella consegna dei lavori, che per altro riguarda anche altri centri del Veneto? Nei giorni scorsi l’assessore regionale Roberto Marcato ha affermato che Open Fiber si giustifica sostenendo che i motivi del ritardo sono da attribuirsi a due fattori: la mancanza di manodopera per i lavori di cantiere e il ritardo delle autorizzazioni necessarie. Nel caso di Castelgomberto - si puntualizza in municipio - il prolungarsi del cantiere non può essere imputato al Comune, perché le autorizzazioni sono sempre arrivate puntuali grazie all’ufficio tecnico, come conferma la stessa Open Fiber. La quale imputa i ritardi anche alla difficoltà di reperire tecnici locali, anche se questa incombenza è in capo all’azienda, fin dalla stipula del contratto. Il risultato, ad oggi, è che il cantiere resta nel limbo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Cariolato