Si è spento a 85 anni il sindaco del “fare”

Impossibile non ricordarlo, mentre sfrecciava in bicicletta per le vie di Zugliano, con lo sguardo severo che nascondeva un’infinita bontà. Quello sguardo si è spento ieri mattina, all’ospedale di Santorso, dov’era ricoverato da circa un mese. Antonio Dal Bianco aveva compiuto 85 anni all’indomani dal suo ricovero, ma fino a poche ore prima si era speso per gli altri dando consigli in materia fiscale, in cui si è specializzato nella sua lunga e intensa esistenza. La carriera professionale l’ha visto impiegato come capo reparto alla Moto Laverda, poi la parentesi di sindaco, dal 1985 al 1990, quindi il pensionamento e da lì un impegno a tutto campo nel volontariato, che si è concretizzato con l’apertura dei Caf in diversi comuni del circondario, sempre a difesa dei più deboli, battendosi per garantire i diritti. Ha acquisito una competenza come pochi in materia fiscale e previdenziale, leggendo tutti i giorni il quotidiano specializzato. Dal Bianco ha sempre messo davanti i fatti alle parole, anche quando ha ricoperto la carica di sindaco. Ha lanciato la raccolta differenziata quando nella gran parte del mondo non si sapeva cosa fosse ed è stato lui a promuovere il gemellaggio con Agordo, di cui si è da poco festeggiato il trentennale. «Ha fatto suo il pensiero di don Milani - ricorda Ennio il primogenito - per lui fare politica voleva dire lavorare per uscire insieme dai problemi e non dividersi per i colori». Il suo stile di vita è sempre stato in sintonia con le leggi della natura, per questo ai motori preferiva la forza delle sue gambe. L’impegno sociale è stato la sua priorità, di pari passo con la famiglia, costruita con Flavia, da cui sono nati Ennio, Paolo e Cristiano, attuale consigliere. E ogni volta che un nipote gli presentava la fidanzata, la prima cosa che chiedeva era: «Cosa stai facendo per il sociale?». «I libri sono stati i suoi compagni di viaggio - ricorda l’altro figlio, Cristiano -, convinto che solo la cultura possa permettere di uscire dall’emarginazione, come hanno dimostrato i ragazzi di Barbiana. Ora il suo esempio vive in noi». «Per Zugliano è una grossa perdita - commenta il sindaco, Sandro Maculan - è sintomatico che sia stato a servizio della comunità fino a poche ore prima di essere ricoverato. È stato un uomo molto tenace, per alcuni aspetti anche bonariamente cocciuto nel perseguire il suo obiettivo, la ricerca del bene. È stato una bella persona, che ricorderemo per ricordare uno stile». Il funerale sarà celebrato sabato, alle 9.30, nella chiesa di Zugliano con la partecipazione in forma ufficiale dell’amministrazione «ma in maniera sobria, per non essere irrispettosi del suo stile». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marialuisa Duso