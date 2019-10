Risparmiatori ex Popolari Tra default ed indennizzi

L’amministrazione comunale di Zugliano, guidata dal sindaco Sandro Maculan, organizza per questa sera, alle 20.30, nella sala delle pubbliche riunioni (sotto le scuole primarie), un incontro rivolto ai risparmiatori che sono rimasti coinvolti nei default delle ex-banche popolari venete (Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca). Possono partecipare anche coloro che volessero conoscere più nel dettaglio quanto successo, grazie alla presenza di esperti del settore, e quali siano gli scenari che ora si profilano per queste persone. L’incontro assume particolare valenza alla luce della recente attivazione del Fondo Indennizzo Rispamiatori (FIR), strumento che consentirà un primo, seppur parziale, risarcimento per chi ha subito la perdita dei propri risparmi investiti in azioni e obbligazioni delle ex-banche popolari venete. Alla serata interverranno l'assessore alle attività produttive del Comune di Zugliano Davide Dalle Carbonare, l'avvocato Fulvio Cavallai, presidente Adusbef Veneto e l'avvocato Franco Conte, presidente Codacons Veneto. La cittadinanza è invitata a partecipare. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.