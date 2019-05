Il segreto della Pro loco «L’amore per il paese»

Amore per il proprio paese. Questa è la chiave di “Pro Lugo”, l’associazione Pro Loco, fondata nel 1973 con lo scopo di promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione storica, culturale, tradizionale e artistica del territorio. «Nel 2008 abbiamo festeggiato i 35 anni di attività. Una parola per descriverci? Impegno. Bisogna essere disponibili e con tanta umanità per capire i problemi di tutti». Tutto è partito dalla radio libera una volta presente in paese. Il resto è storia. Tanti i presidenti che si sono succeduti, tante le iniziative proposte. Tra queste, l’istituzione di una biblioteca pubblica e la ricostruzione della Malga Granezzetta, a pochi chilometri da Monte Corno. «Tutt’oggi l’attività continuativa della Pro Lugo è quella legata alla Malga: da ex malga montana per l’alpeggio è diventata una struttura ricettiva – racconta Vinicio Carollo, presidente in carica dal 2006, ma presente dal ’78 –. In parallelo, l’associazione svolge attività ludico-ricreativo e culturali per tutto il periodo dell’anno». Si parte con il Carnevale a febbraio per proseguire con l’Ottava di Pasqua, la tradizione più antica del paese, unita alla Caminada Lugo Orizzonti. «Durante l’estate organizziamo la festa patronale, la “Lugo Run” e la “corsa del Partigiano”, attraverso un percorso montano che tocca i punti dell’accampamento dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Al vincitore del miglior tempo, il Trofeo Giulio Vescovi, comandante partigiano, scomparso alcuni anni fa. In agosto, il teatro in corte in dialetto veneto». Si chiude con la rassegna “Arti in villa”, “Veneto spettacoli di mistero” e la cioccolata sotto l’albero. Un anno fitto di appuntamenti. Per questo dal 1985 l’associazione crea un calendario da diffondere in paese e non solo. «Lo spediamo anche ai nostri emigranti nel mondo: Australia, Argentina, Brasile, America, Canada e Europa. Abbiamo fortemente voluto questo calendario per fissare tutti gli eventi ed evitare così sovrapposizioni». Sono 15 i membri del consiglio direttivo, dai 170 a 190 i soci, un centinaio di volontari a disposizione e i giovani del servizio civile attivo dal 2004. Questi i numeri di Pro Lugo, con un tempo di lavoro che corrisponde a circa 3650 ore a persona. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferrante