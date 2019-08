Comune ripescato Pronti 350 mila euro contro i terremoti

Dopo essere stata esclusa dai bandi regionali, il Veneto ci “ripensa” e assegna al comune di Zugliano 350 mila euro che serviranno per interventi antisismici. Zugliano è stato ripescato da una graduatoria del 2017 quando la Regione aveva scartato alcuni progetti comunali che non risultavano in linea con le prerogative del bando. Un ripensamento che ha fatto esultare il sindaco Sandro Maculan che adesso si ritrova a poter spendere un cifra importante per due progetti che gli stavano particolarmente a cuore. Il primo riguarda la palestra comunale di via Maso. «Con 330 mila euro che arrivano dalla Regione potremmo dedicarci al secondo stralcio della palestra comunale di via Maso per la quale altrimenti non avremmo avuto i soldi per procedere con l'intervento di adeguamento antisismico. Il progetto dovrà essere affidato entro il 19 novembre, mentre i lavori dovranno partire entro giugno 2020 e terminare per la fine dell'anno. Altri 17 mila euro ci serviranno per la microzonazione sismica del territorio, un'indagine tecnica di monitoraggio geologico del nostro comune». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.