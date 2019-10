Addio al panificio nato fra le guerre «Ferie? Mai fatte»

«Ci piace pensare che la nostra bottega sia stata anche un luogo di socializzazione dove è ruotata la vita delle nostre piccole contrade e che per questo la sentiate anche un po’ vostra. Ma è giunto il momento di abbassare la saracinesca. Il mondo è cambiato, lo diciamo con realismo ma anche con un pizzico di nostalgia». Sono le parole che la famiglia Carli ha dedicato ai clienti, salutando tutti. Ieri la storica bottega di contrada Mare ha chiuso. E con lei se ne va un pezzo di storia. Non solo di Lugo, ma anche di un’Italia che sta scomparendo. La “Bottega Carli” non era solo un esercizio commerciale, ma ha rappresentato per tanti un luogo di incontro. Ha visto crescere i ragazzi, ora diventati adulti; è entrata negli zaini con i famosi panini a forma di “S” ripieni di prosciutto o crema di nocciole invidiati da tutti e per questo oggetto di scambio fra studenti; ha riunito le famiglie durante le feste con le sue prelibatezze, prima fra tutte la focaccia nota anche fuori provincia; ha accompagnato i turisti e gli amanti della montagna nei loro pic-nic. “Una bottega non è solo un posto dove si compra qualcosa. Una bottega è vita” si legge tra i tanti commenti lasciati sui social. Aperta poco prima degli anni Quaranta dai nonni, alla fine della seconda guerra mondiale, l’attività è stata portata avanti dai genitori di Angelina e Teresa, conosciute da tutti come Leda e Lide, che fino a oggi con gentilezza e calore hanno aperto le porte della loro casa. «Papà Giorgio, per tutti Gino, fu fatto prigioniero in Africa. Tornò dalla guerra nel ’46 e decise di ampliare il piccolo negozio di alimentari – racconta Angelina –. Nel ’50 aprì il forno a legna, fino a quel momento bisognava scendere a Lugo per comprare il pane. Mamma Maria fu una delle prime donne a prendere la patente e cominciò a fare il giro delle contrade per portare la spesa alle famiglie». Nel ’60 il negozio si è ampliato e dopo la prematura scomparsa del padre nel 1970 a soli 49 anni, la bottega Carli ha proseguito grazie al lavoro di tutta la famiglia. «Nostra mamma prima e noi poi abbiamo fatto sempre tutto a mano, con ingredienti naturali e tanto amore. Abbiamo lavorato con impegno aiutate dai fratelli Michele e Giuseppe e dai nipoti, per riuscire a conservare lo spirito di accoglienza che ha contraddistinto la vita dei nostri genitori, cercando di portare avanti i valori trasmessi con l’esempio prima che con le parole. Tra queste mura abbiamo visto bambini crescere, ragazzi diventare grandi e adulti invecchiare. Abbiamo condiviso esperienze, raccolto confidenze, sedato incomprensioni e conosciuto persone con cui abbiamo percorso parte della nostra esperienza». Ma ora il mondo corre veloce e non lascia spazio a chi assapora le piccole gioie quotidiane e le tradizioni di una volta. «I tempi e il modo di vivere sono cambiati e le spese sono al limite dell’inverosimile. Ci dispiace molto, ma dobbiamo lasciare – continua commossa la proprietaria –. La bottega è stata un punto di riferimento per molte persone. Ci addolora non dare più un servizio considerato che non abbiamo mai chiuso per ferie: abbiamo visto il mondo dalle cartoline spedite dai clienti. Ringraziamo tutti per l’affetto. Qualcuno ci ha chiesto una foto ricordo insieme: ne siamo onorate». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferrante