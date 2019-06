Villa Ghellini ritorna al passato rinascimentale

Per una giornata villa Ghellini e il suo parco torneranno indietro nel tempo fino al Rinascimento. Lo storico edificio villaverlese dalle 9.30 alle 21 di oggi, domenica 16 giugno, ospiterà la prima edizione di “Villa-Verta, Mercato Rinascimentale Veneto”. La manifestazione, a ingresso gratuito, sarà accessibile anche dal cancello del parco in Via Roare dove si potranno utilizzare i parcheggi adiacenti. Nel cortile interno, in collaborazione con l'associazione gli Amici di Thiene, verranno allestiti stand dedicati ai mestieri di una volta: saranno presenti una ventina di bancherelle tra cordai, battirame, calzolai, mercanti del tessile, artisti, pittori e scultori. Complessivamente prenderanno parte all'evento una sessantina i figuranti in costume. I più piccoli potranno scoprire diversi giochi popolari, mentre gli adulti avranno anche la possibilità di visitare con una guida villa Ghellini, di ammirare una mostra di biciclette antiche e un'esposizione con banchi e cattedre d'epoca. Non mancheranno specialità tipiche del territorio e uno stand gastronomico. L'evento è proposto dalla Pro Loco di Villaverla. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

