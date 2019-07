Matrimonio politico con Fratelli d’Italia per l’ex civico Gonzo

Ieri mattina, nel municipio di Villaverla, il sindaco Ruggero Gonzo ha ufficialmente sposato la causa di Fratelli d’Italia. Si è incontrato con il coordinatore veneto del partito Sergio Berlato e con Vincenzo Forte, coordinatore provinciale FdI. «Per i cittadini non cambierà nulla», ha precisato Gonzo. «Sanno che nelle liste civiche ci sono anime politiche e il paese è a conoscenza, nonostante mi sia presentato senza simboli, della corrente in cui mi identifico. Prima di fare questa scelta mi sono confrontato con la giunta. Mi seguirà l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Costalunga. In ogni caso tutta la maggioranza è favorevole alla mia decisione». La motivazione che ha spinto Gonzo ad abbracciare il movimento di Giorgia Meloni, sarebbe oltre che ideologica, pratica. «Al momento non ho un interlocutore in Regione: per chiedere contributi per il paese devo poter parlare con un referente del Consiglio» conclude. «Ora potrò contare su Berlato. Valuteremo poi la possibilità di creare un circolo a Villaverla, in aggiunta alle venti sezioni presenti in provincia. FdI oggi è in crescita». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.