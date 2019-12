Stragiaxà record, in dono 7 mila euro

Una marea nera di runner per ricordare Luciano Cavedon e coniugare lo sport con la solidarietà. Sono stati mille gli atleti che hanno preso parte alla 12ª Stragiaxà Race, il tradizionale evento sportivo di Santo Stefano andato in scena ieri mattina in centro a Thiene. Iscrivendosi alla dieci chilometri i partecipanti hanno permesso al team La Fulminea, organizzatore dell'evento, di raccogliere oltre cinquemila euro da destinare a scopi benefici. «Dalle prime stime potrebbero essere addirittura settemila gli euro raccolti», ha affermato soddisfatto Lorenzo Bressan, presidente del gruppo. «Come in ogni edizione quanto raccolto verrà donato a varie associazioni ed enti che, nel caso della corsa di ieri, saranno la fondazione Città della Speranza, Mia, una bambina di 5 anni della zona con la sindrome di Rett, la cooperativa San Gaetano di Thiene e alcuni ragazzi affetti da autismo». Non figurano solo la solidarietà e l'attività fisica per smaltire le abbuffate natalizie tra gli obiettivi dell'appuntamento podistico partito ieri mattina dal centro storico: quest'anno l'organizzazione ha scelto un dress code “total black”, magliette nere con la scritta “Ciano Vive” per onorare la memoria di Luciano Cavedon, gestore con il fratello Franco della storica concessionaria “Cavedon Moto” di Zanè, scomparso all'età di 49 anni dopo un tragico incidente in moto accaduto il 4 agosto a Valli del Pasubio. «Era un nostro caro amico, un vulcano di energia e una persona straordinaria. Ti vedevamo spesso alle gare e non ti dimenticheremo mai», sono state le parole di Bressan alle quali è seguito un minuto di silenzio prima della partenza. Il via alla gara è scattato poco dopo le 9.30 da piazza Ferrarin: scendendo per corso Garibaldi gli atleti hanno affrontato per tre volte un circuito lungo circa tre chilometri che si è sviluppato tra il quartiere della Conca, villa Fabris e il centro. «Abbiamo registrato presenze da tutto il Vicentino, da altre province del Veneto e addirittura da Roma», ha confermato Bressan. «Il numero di pettorali venduti è stato il più alto in assoluto nella storia della manifestazione. Ringrazio i cinquanta volontari che hanno lavorato gratuitamente per l'evento». «La Stragiaxà si svolge a Thiene dal 2012: da 200 partecipanti siamo arrivati ai mille di questa edizione», ha evidenziato l'assessore allo sport Giampi Michelusi. «Un grande successo che si tramuta in grande solidarietà», ha concluso il sindaco Giovanni Casarotto. «I partecipanti hanno corso pensando a chi è meno fortunato». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Billo