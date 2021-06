Scontro frontale tra auto e furgone. Un ferito

Incidente stasera verso le 18,30 a Marano Vicentino, ferito S.T. un 51enne del posto. L'uomo, alla guida di autovettura VW Golf, stava percorrendo via Colleoni, proveniente dal centro di Thiene. Giunto in prossimità della rotatoria di via Vittorio Veneto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta ed andando a scontrarsi frontalmente con un autocarro della BRT condotto da M.L., 55enne di Sarcedo, che proveniva dalla rotatoria. A seguito dell'urto il conducente della Golf è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Santorso. Illeso il conducente dell'autocarro. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la Golf. Rilievi e regolazione del traffico a cura di due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.