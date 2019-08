La maggioranza espelle il consigliere dissidente

Frattura tra il gruppo di maggioranza Sarcedo in Comune e l’ormai ex-alleato Antonio Tammaro. Dopo le esternazioni che Tammaro aveva fatto sul nostro giornale qualche tempo fa in riferimento all’aumento dell’indennità del sindaco Luca Cortese, il gruppo gli aveva scritto una lettera esprimendo il disappunto ma soprattutto chiedendogli cosa avesse intenzione di fare: se restare e collaborare o abbandonare il gruppo di maggioranza. Dopo due settimane senza risposta, la decisione di estrometterlo dalla maggioranza, ufficializzando la decisione con un comunicato: «Dal momento della nomina della giunta, il consigliere Tammaro ha manifestato il suo disappunto nel non essere stato nominato assessore. Questo ha comportato una sistematica assenza, mancanza di dialogo a fronte di dichiarazioni polemiche. La maggioranza in più occasioni ha tentato di intavolare una discussione con il consigliere Tammaro senza trovarne alcuna risposta. Preoccupati della situazione i consiglieri di “Sarcedo in Comune” e il sindaco hanno inviato una lettera in cui chiedevano al consigliere un chiarimento circa le sue intenzioni, invitandolo, a rimettersi a lavorare con spirito di collaborazione. Con rammarico, vista l’assenza di qualsiasi risposta, “Sarcedo in Comune”, ha preso atto all’unanimità che il consigliere Tammaro, per l’ennesima volta assente, con il suo atteggiamento ha dimostrato di non voler essere più parte attiva del progetto amministrativo. Auguriamo al consigliere Tammaro un proficuo lavoro all’interno del Consiglio; “Sarcedo in Comune” continuerà a restare concentrato sui tanti temi e progetti da realizzare per il bene del paese». Pronta la risposta di Antonio Tammaro: «Solo dopo le elezioni mi è stato detto dal sindaco che non aveva fiducia in me e nel mio operato. Da qui la decisione di assegnare i miei assessorati ad un’altra persona. Ma se non si ha fiducia in una persona come si fa a dare incarichi, anche se meno gravosi? Come fai a chiedermi di entrare in una commissione o darmi la delega a villa Ca’ Dotta? Anche che non è vero che ho evitato qualsiasi contatto con il gruppo, l’unica volta che mi hanno convocato è stato quando ho spiegato che mi avrebbe fatto piacere conservare gli assessorati che seguivo nel primo mandato per portare avanti i progetti che avevo fondato, come quelli in villa Ca’ Dotta. Sarebbero bastati uno o due anni e poi avrei potuto cedere il testimone, se questo era il loro desiderio. Mi hanno risposto di no. E vogliamo parlare del mancato passaggio delle consegne? Non mi è mai stato chiesto, ma avevo dato la piena disponibilità a farlo; per onor di cronaca io ho chiamato due volte la De Muri e non mi ha mai risposto. La verità è che chi se l’è presa veramente per la mia mancata riconferma ad assessore sono i cittadini. E non solo chi mi ha votato: questo brucia al sindaco». Dopo lo sfogo, il consigliere fa scoppiare le bomba: «Ho chiamato il viceprefetto per dei chiarimenti e mi è stato detto che per legge un gruppo non può estromettere un consigliere senza la sua volontà. Quindi io continuerò a fare il consigliere di maggioranza, e non l’ex, e lo farò come ho sempre fatto, anzi con un occhio critico in più. Ricordo che io sono uno dei fondatori del gruppo e se cinque anni fa avessi accettato di fare il sindaco oggi Luca Cortese non sarebbe primo cittadino di Sarcedo. Io mi sento tranquillo e andrò avanti per la mia strada. Se vorrò sarò io a lasciare il gruppo, e se è il caso ne fonderò uno nuovo, come mi era stato chiesto prima delle elezioni, ma per correttezza ho detto di no». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Maso