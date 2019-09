“Torneranno i boschi” Riflessioni sul dopo-Vaia

“Torneranno i boschi” è il titolo dell'incontro che questa sera alle 20.45 sarà ospitato dalla biblioteca di Sandrigo. All’appuntamento, che inaugura la nuova stagione de “I lunedì della biblioteca”, interverrà Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerca e gestioni agro-alimentari di Veneto Agricoltura. Una conferenza ambientale dedicata alla tempesta Vaia, che si è abbattuta sui boschi dell’Altopiano lo scorso autunno, e sui possibili scenari futuri. Spazio poi alle domande dal pubblico e a una riflessione sull’opportunità di realizzare boschi sostenibili e adatti ai cambiamenti climatici. Resterà visitabile fino al 6 ottobre, invece, la mostra didattica “Tempesta Vaia” realizzata in patronato Arena con la collaborazione di Forest Pills, gruppo di divulgazione scientifica che sarà presente nei fine settimana per illustrare il progetto. Questi appuntamenti sono stati organizzati dal Comitato per le attività culturali della biblioteca col sostegno di Comune e Pro loco e la collaborazione di Veneto Agricoltura. •

MA.BI.