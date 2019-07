Richieste in calo Basta scuolabus arriva il carpooling

Il Comune cancella lo scuolabus e il Movimento 5 stelle si fa portavoce della protesta dei cittadini. «Abbiamo ricevuto tante lamentele dai genitori dopo la cancellazione dello scuolabus. Un problema che riguarda una cinquantina di famiglie, soprattutto delle frazioni» spiega il consigliere grillino Andrea Tosato, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio. «L’alternativa offerta dal Comune è il carpooling a pagamento, un servizio non rassicurante per la famiglia che deve affidare il figlio a un estraneo. Il conducente non sarà in possesso di alcuna licenza per il trasporto di persone e l’auto non verrà controllata da parte di un ente che valuti i sistemi di sicurezza per i bimbi. Non ci saranno accertamenti sull’integrità psicofisica di chi guida, oltre al fatto che i genitori volontari potrebbero dover improvvisamente rinunciare all’impegno». Al fine di contenere i costi, e mettere a disposizione un servizio, per il M5s si potrebbero chiedere tariffe più vantaggiose all’azienda di trasporti, ridurre il servizio alla sola andata, chiedere una sponsorizzazione a privati o collaborare con il vicino Comune di Bressanvido. Tutte proposte che per la maggioranza non risolverebbero il problema. «Dopo un’attenta valutazione abbiamo deciso di avviare da settembre il progetto “Scuol@BIS” sostitutivo del bus», la risposta dell’assessore al bilancio Antonio Cuman. «L’iniziativa è stata ideata con l’istituto comprensivo “G. Zanella” e coinvolgerà tutti gli studenti di Sandrigo, interessando circa 600 famiglie e non solo le 48 che finora hanno utilizzato lo scuolabus. Una scelta dovuta al progressivo calo di richieste del servizio di trasporto scolastico, che ha fatto venir meno la sostenibilità sia per i genitori che per il Comune. Il recente parere della Corte dei Conti del Piemonte chiarisce che la quota di partecipazione deve essere interamente sostenuta dagli utenti. I maggiori benefici del carpooling saranno la diminuzione del traffico e dell’inquinamento oltre al contenimento dei costi, passando dagli attuali 400 a un massimo di 150 euro. La ditta incaricata di realizzare il progetto – conclude – ha redatto un regolamento che prevede il rispetto di alcune norme di legge e di buon comportamento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.