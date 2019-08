Francesca cuor di leone Cin cin contro il tumore

Una festa per la fine del ciclo di chemioterapia per infondere e infondersi coraggio nel combattere un tumore e raccogliere fondi per gli Amici del Quinto Piano. È una coraggiosa sandricense la promotrice di questa iniziativa, la 25 enne Francesca Radossi che ha organizzato questo “Aperitivo per gli amici”, momento inizialmente pensato come festa tra pochi conoscenti e poi tramutato in una raccolta fondi. Nel brolo di Ancignano sono arrivate circa 400 persone, permettendo alla giovane di destinare circa 2 mila euro alle iniziative del gruppo che opera nel reparto di oncologia dell'ospedale di Vicenza. «Esattamente un anno fa ero in vacanza con il mio ragazzo e mi sono accorta di una specie di pallina sul seno. Al rientro – racconta Francesca - le analisi hanno confermato che era un tumore benigno, già abbastanza grande da essere operato. A novembre mi sono sottoposta a un primo intervento per rimuovere la massa: l'esame istologico successivo ha però confermato la presenza di un tumore maligno della mammella. Poi tanti esami, in pochi giorni, per preparare una nuova operazione, questa volta di rimozione della mammella. Anche il linfonodo sentinella era positivo e perciò sono stati rimossi tutti i linfonodi dall'ascella: il rischio di una metastasi era concreto». Dopo essere stata operata nell'ospedale di Castelfranco Veneto, dove il padre Paolo Radossi è medico nel reparto di ematologia, nei sei mesi successivi Francesca si è sottoposta a quattro cicli di chemioterapia e a dodici cicli di terapia più leggera nel San Bortolo. «Quando ti diagnosticano un tumore maligno della mammella ti cade il mondo addosso. Sembra di vivere in terza persona e continui a chiederti “Perché proprio a me?”. Ho provato una forte paura, il timore di morire e dell'ignoto. Fortunatamente il mio ragazzo, mio padre e mia madre, i miei fratelli e i miei amici mi sono sempre stati vicini, sdrammatizzando e alleggerendo la pesantezza di questo ultimo anno. Nonostante le ripercussioni fisiche degli interventi, per i quali faccio ancora fatica a muovere il braccio, e gli effetti collaterali della chemioterapia come la perdita dei capelli, sono convinta di riuscire a superare la malattia, stringendo i denti e andando avanti», continua. Per celebrare la fine del ciclo di chemioterapia, Francesca ha pensato prima a una piccola festa tra amici. Essendo però venuta a conoscenza, tramite Loreta Pavan, degli “Amici del Quinto Piano” e di ciò che fanno per i pazienti del reparto di oncologia, la sandricense ha voluto aprire le porte dell'appuntamento a chiunque volesse sostenere la causa del gruppo. Per l'occasione la giovane, che lavora come educatrice per Cooperativa Margherita e da anni è attiva nella vita associativa di Ancignano, ha anche aperto la pagina Facebook “Nascosto in un Tulipano”. «Ho scelto questo nome perché il tumore all'inizio era benigno e aveva la forma di un tulipano. L'idea è quella di promuovere la prevenzione, soprattutto tra i ragazzi», conclude. «Ora ho finito la chemioterapia e nei prossimi mesi comincerò la radioterapia e continuerò con gli esami. Ognuno vive il cancro a modo suo: ciò che consiglio è di non abbattersi, di avere tanta pazienza e di considerare questo periodo come del tempo per prendersi cura di se stessi. Consiglio di vivere le emozioni che si provano, sia quelle positive che quelle negative, godendosi ciò che si ha. Anche se sto passando un momento difficile, dico sempre che la vita è bella e deve essere vissuta». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Billo