Festa del Bacalà, a tavola in ottocento

Sapori, pietanze, ricette e vini per un giro del mondo vissuto comodamente attorno ad un tavolo. Il tutto condito dalla cerimonia di investitura dei confratelli onorari che si è svolta martedì sera durante il Gran Galà del Bacalà, nel cuore di Sandrigo. Due le matricole: Giovanni Battaglin, indimenticato vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta nel 1981, e Federico Caner, assessore della Regione Veneto al turismo e commercio estero. La decima edizione del Gran Galà, che ha registrato la presenza record di 812 commensali, molti gli ospiti guidati dal “padrone di casa” e presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, ha così dato il via alla 32ª edizione della Festa del Bacalà. «Si tratta molto più di una rassegna gastronomica - ha detto Antonio Chemello, presidente della Pro Sandrigo - è un incontro di comunità che celebrano le eccellenze dei propri territori». Il filo conduttore che ha proposto il 10° Gran Galà è stata l’impresa di Antonio Pigafetta e Ferdinando Magellano, a 500 anni dalla circumnavigazione del globo. Nel menù della serata a fianco di stoccafisso, baccalà e merluzzo alcuni richiami all'Oriente, in particolare all'Indonesia, come omaggio ai navigatori che scoprirono le Isole Molucche. La preparazione è stata affidata a 30 chef vestiti di grigio e giallo a richiamare i colori dello stoccafisso e della polenta. Non è tutto. «La Festa - prosegue Chemello - si impegna a contribuire allo sviluppo locale devolvendo una parte del ricavato in beneficenza, con 15 associazioni che prestano servizio con 250 volontari. Parte degli incassi dello scorso anno sono stati infatti utilizzati per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo da calcio Arena». Fino al 6 ottobre il centro di Sandrigo sarà invaso dai profumi, dal gusto e dai colori del piatto principe della gastronomia. Il 2019, come ogni anno dispari, sarà caratterizzato anche dalle Giornate italo – norvegesi, istituite per celebrare l'incontro tra la tradizione veneta e quella nordica. Il programma prevede momenti di approfondimento culturale, spettacoli e mostre. Tra questi da segnalare l'appuntamento di domani alle 17.30 nella biblioteca di Sandrigo, con la costituzione dell’Associazione prevista dal Consiglio d’Europa composta da istituzioni pubbliche ed enti per la candidatura della Via Querinissima a Cultural Route europea. Da segnalare, domenica 29, la sfilata dei figuranti nella Piazza centrale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Mason