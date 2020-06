Un altro infortunio sul lavoro in una carpenteria, dopo quello, tragico, accaduto a Zanè in cui ha perso la vita il figlio 22enne del titolare. Ieri è toccato alla carpenteria Aston srl, in via Veneto a Sarcedo, dove è rimasto gravemente ferito un operaio romeno di 48 anni residente a Lugo Vicentino.

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 17.30. Da quanto è emerso, pare che l'operaio stesse lavorando su un manufatto di 20 quintali e lo stesse assemblando per poi passare alla saldatura. Per cause in via di accertamento, però, il pesante pezzo gli è finito sopra, schiacciandogli l'addome. Immediata la chiamata al 118: il 48enne è stato stabilizzato e portato all'ospedale di Santorso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi riservata. Accertamenti in corso da parte dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Silvia Dal Maso