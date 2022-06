Partono i saldi estivi. I commercianti: «Segnali positivi»

Inizieranno sabato 2 luglio anche in Veneto i saldi estivi. Termineranno il 31 agosto. L’inizio delle svendite avverrà in contemporanea con le altre regioni d’Italia, ad eccezione della Sicilia che anticipa l’evento di 24 ore. Come sempre, le vendite di fine stagione daranno al consumatore la possibilità al di acquistare articoli d’abbigliamento, calzature ed accessori a prezzi scontati, con percentuali che vanno dal 20 al 50% fin dai primi giorni.

In merito a come potrà essere l’andamento dei saldi estivi 2022, Ivo Volpon, presidente provinciale di Federmoda Italia-Confcommercio Vicenza ha dichiarato: «Ci aspettiamo una buona risposta da parte dei consumatori, perché i saldi assicurano da sempre l’occasione per acquistare il capo che piace, portabile nella stagione ancora in corso, a un prezzo scontato. L’auspicio è che in tanti approfittino per comprare quegli articoli che hanno adocchiato prima dell’inizio delle svendite, nonostante il momento economico sia drammaticamente delicato e carico di incertezze. Pesano i rincari di energia e carburanti e sulla spesa quotidiana in beni e servizi, per cui, presumibilmente, saranno di più le famiglie che faranno i conti prima di spendere. Noi negozianti - conclude Volpon - restiamo però ottimisti, confidando sulla continuità di quei segnali di ripresa avvertiti nel nostro settore dopo l’allentamento delle misure di contrasto alla pandemia e che sono stati fortemente determinati dal desiderio dei clienti di riprendere la propria vita sociale, di partecipare eventi e cerimonie. Confidiamo, quindi, che questo ritorno alla normalità sia di buon auspicio anche per l’andamento positivo dei prossimi saldi».