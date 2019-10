Ztl, stop multe ai disabili Il Comune fa l’apripista

È Montecchio Precalcino il primo Comune vicentino ad aver aderito a “Ztl Network”, la piattaforma informatica realizzata dalla Regione in cui sono raccolte tutte le targhe che hanno accesso alle varie zone a traffico limitato del Veneto. «Siamo orgogliosi di essere stati i primi in provincia: abbiamo immediatamente accolto questa iniziativa che aiuterà di sicuro i nostri cittadini con disabilità», conferma il sindaco Fabrizio Parisotto. «Si tratta di un progetto regionale nato per coordinare e scambiare informazioni in possesso alle singole amministrazioni comunali. Si sono verificati diversi casi di cittadini disabili che, pur avendo diritto di accedere alle zone Ztl del Veneto, sono incorsi in sanzioni perché molte amministrazioni comunali non avevano la possibilità di condividere e accedere alle liste regionali dei veicoli autorizzati». Perciò il Comune montecchiese ha deciso di aderire all'iniziativa, considerata anche la rilevanza sociale e l'importanza di evitare il ripetersi di tali disagi per le persone multate. «Nel nostro paese non sono presenti zone a traffico limitato, ma ogni anno rilasciamo più di trenta permessi per il parcheggio riservato ai disabili. Molti dei richiedenti hanno anche la necessità di accedere a queste aree del Comune di Vicenza, ad esempio per motivi sanitari», spiega il primo cittadino. «Ora queste persone non saranno più costrette a presentare un'istanza per ottenere un permesso specifico per la Ztl alla quale intendono accedere: basterà la richiesta presentata ai nostri uffici». Una piattaforma che porterà dei benefici concreti, ma a una condizione. «L'efficacia di “Ztl Network” sarà direttamente proporzionale al numero di Comuni che sottoscriveranno questa iniziativa. La forza del progetto sta proprio nella condivisione delle autorizzazioni e delle relative targhe associate. Solo con un'ampia adesione sarà possibile disporre di una banca dati completa ed aggiornata che darà una grande agevolazione a chi deve già fare i conti con problemi di salute», evidenzia Parisotto. «L'iniziativa sarà utile anche per stanare chi vuole fare il furbo: i nostri permessi, infatti, vengono sempre verificati e certificati. Come amministrazione comunale siamo costantemente attenti ai disabili e vogliamo garantire loro il massimo supporto, anche in queste piccole cose. Per un Comune, aderire all'iniziativa, non consiste in un grande sforzo: l'unico costo è il tempo che gli uffici devono destinare alla compilazione dei documenti per entrare a fare parte della piattaforma. A Montecchio – conclude – il servizio è già attivo da un decina di giorni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

