Il suolo troppo cementificato Venerdì 6 un convegno

“Il suolo veneto tra spreco e cambiamento”: è il titolo dell'appuntamento organizzato venerdì 6 nel centro culturale Preara di via San Francesco a Montecchio Precalcino. Dalle 20.30 i relatori della serata parleranno della cementificazione nella regione che attualmente risulta la prima in Italia per consumo di suolo. Durante l'incontro interverranno Oscar Borsato dell'Istituto Nazionale Urbanistica che analizzerà le leggi sullo spreco del suolo e il presidente di Impegno e Azione per un Mondo Sostenibile Onlus, Andrea Zanoni, il quale si soffermerà sul cambiamento climatico in Veneto. Si parlerà poi di progetti per la riqualificazione e i riusi del suolo con il paesaggista Giuseppe Provasi e della necessità di una legge nazionale sul consumo del suolo con Ludovica Marinaro, coordinatrice dell'associazione Transizione Ecologica Solidale. Il dibattito verrà moderato dal reporter e videomaker Diego Retis. L'appuntamento proposto nella struttura comunale di Preara è organizzato dalla cooperativa culturale Dedalofurioso, dalla web tv Puntualizziamo e dall'associazione civica AttivaMente in collaborazione con Tes. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.