La fotografa Battaglia in Auditorium per la consegna delle borse di studio

Serata all'insegna della cultura e del merito scolastico quella in programma sabato alle 20.30 in Auditorium a Marano: alle 17.30, in occasione della consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2018/2019, sarà ospite la grande fotografa Letizia Battaglia, famosa per i suoi scatti di cronaca diventati documenti storici e per i ritratti di donne. Durante l'incontro ci sarà l'occasione di dialogare con un'intellettuale controcorrente, una fotografa poetica e politica che con il suo lavoro ha lasciato un segno nella Storia italiana. Oggi Letizia Battaglia dirige il Centro Internazionale di fotografia che ha sede presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e le sue immagini sono esposte in tutto il mondo. Proprio il prossimo 5 dicembre inaugura nel Palazzo Reale di Milano la mostra “Letizia Battaglia. Storie di strada”. «Siamo onorati di avere con noi Letizia Battaglia per la sua indiscussa caratura artistica, ma anche per la sua importante testimonianza di impegno civile. Credo che l'incontro con lei sarà una bellissima occasione per Marano, e in particolare per i giovani» afferma il sindaco Marco Guzzonato. L'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotare chiamando in biblioteca allo 0445.598861 o scrivendo una mail a biblioteca@comune.marano.vi.it. A seguire, alle 20.30 al Cinema Campana, sarà proiettato l'ultimo film di Franco Maresco, “La mafia non è più quella di una volta”, che vede Letizia Battaglia tra i protagonisti (al cinema l'ingresso è con biglietto). • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.I.