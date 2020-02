De Toni sale in regia È il presidente di Cpa

È Marco De Toni, 40 anni, operaio, originario di Marano, il nuovo presidente dell’associazione Caccia Pesca Ambiente provinciale. Appassionato cacciatore, vicepresidente regionale a fianco del trevigiano Gianni Garbujo, De Toni è deciso a ridare energia e vita all’associazione venatoria, un tempo feudo dell’ora eurodeputato Sergio Berlato. La forza di Cpa in Veneto è di circa 600 iscritti, numeri che vanno declinati nelle province di maggiore riferimento. Vicenza per cominciare, che ora torna a raccogliere i cacciatori un tempo confluiti anche nell’Acv, l’associazione cacciatori veneti. «Alcuni delusi, altri alla ricerca di nuovi stimoli», spiega De Toni. «Abbiamo voltato pagina - incalza il neo presidente - L’obiettivo è puntare a risultati concreti, nel territorio. Facendoci conoscere soprattutto dai giovani appassionati. Lavoreremo, ad esempio, per ridurre gli ambiti territoriali di caccia. La legislazione non ci aiuta e la diminuzione di appassionati è sensibile». Primo appuntamento allo stand 210 del padiglione 1, in occasione dell’Hit Show – Fiera della Caccia, in programma dall’8 al 10 febbraio a Vicenza. «C'e bisogno di tutti per fare grande la nostra associazione - prosegue De Toni - È iniziato un nuovo corso. Insieme disegneremo i passi futuri con una squadra snella, motivata e coesa. Tutti noi, come Associazione, dobbiamo farci carico delle complessità giuridiche, istituzionali e legislative del mondo venatorio. Senza però temere le sfide perchè il coraggio e la determinazione per affrontarle non deve mancare», annuncia con una nota. Poi la prima stoccata, indirizzata alle manifestazioni degli animalisti all’esterno di Hit Show. «In Italia c’è libertà di manifestare, ma certi comportamenti e affermazioni vanno condannati, sempre. L’anno scorso una famiglia è stata attaccata pure fisicamente e non è la prima volta che qualche visitatore delle fiera viene preso a calci o schiaffi. Non vedo il motivo perchè la Fiera, la manifestazione e l’immagine stessa degli animalisti veri vengano rovinate da persone volgari e violente», il suo pensiero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Mason