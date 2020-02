A Ca’ Vecie un dibattito sullo sport in spazi urbani

Un dibattito sull'importanza di valorizzazione la pratica sportiva in ambienti urbani. È quanto propone, per oggi alle 15 nella sala consiliare delle Ca’ Vecie di Marano, l'associazione Krap di Schio. Come utilizzare gli spazi urbani per la pratica sportiva e come stimolare le pubbliche amministrazioni a migliorare le politiche per l’accessibilità e il sostegno allo sport saranno le domande di partenza dell’incontro, moderato da Valentino Di Lauro, presidente di Krap e responsabile del progetto “Urban Life”. Di Lauro presenterà anche l’adesione alla “Carta etica dello sport” della Regione Veneto e introdurrà gli ospiti: Tommaso Iori, responsabile nazionale UISP per il settore “Politiche per l'impiantistica e i beni comuni”; Chiara Maule, assessore alla partecipazione, innovazione, formazione e progetti europei del Comune di Trento; e i partner europei del progetto. Nel corso dell’incontro, che si concluderà alle 17, ci sarà spazio anche per gli interventi del pubblico; in chiusura, rinfresco vegetariano con i prodotti del progetto Entroterra di Santorso. Ingresso libero. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.I.