Il verde si moltiplica, fiorisce la sfida

Sarà un doppio appuntamento dedicato al verde quello in programma il prossimo fine settimana sia a Thiene che a Sarcedo. Sabato 14 e domenica 15 settembre i due comuni hanno organizzato altrettante mostre-mercato dedicate ai fiori e alle piante: a Villa Ca' Dotta sbarcherà l'11ª edizione di Viridalia, dopo che la manifestazione ha dovuto lasciare Thiene a causa dello strappo tra il Comune e Paola Thiella, ideatrice e curatrice della kermesse; i Giardini del Bosco ospiteranno invece la prima edizione di Giardini Armonici, nuovo evento "green" che mira a replicare il successo di pubblico di Viridalia 2018, quando il parco cittadino fu invaso da quasi 10 mila persone. Una sovrapposizione che non spaventa l'Amministrazione Casarotto, certa della qualità della proposta thienese - la kermesse gode del patrocinio di Regione, Provincia e Veneto Agricoltura ed è sostenuta da ConfCommercio Mandamento di Thiene - che coniuga la passione per l'orto e il giardino all'amore per la musica. Nel corso del fine settimana sono previsti infatti tre concerti: sabato alle 10 si esibirà il quartetto d’archi Kreativ Ensemble, mentre domenica alle 11 e alle 15.30 andranno in scena rispettivamente il complesso strumentale V.M. Marzotto diretto da Massimo Gonzo e l’Orchestra Jazz Patavina diretta da Ettore Martin. «La nostra città riserva un’attenzione particolare al verde e la scelta, riconfermata anche quest’anno, di portare un grande evento nei riqualificati Giardini del Bosco va in questa direzione» ha spiegato Alberto Samperi, assessore al commercio e all'animazione del centro storico. «Il pubblico e la cittadinanza apprezzano l’ambientazione green in quest’area centrale di Thiene, che vede riaffermata, anche in questa occasione, la propria vocazione a luogo di aggregazione e socializzazione. Giardini Armonici si qualifica per rientrare nel novero dei grandi eventi thienesi di promozione ed animazione nella cui organizzazione il Comune gioca un ruolo rilevante». La mostra mercato, organizzata da Valentina Cremona assieme al musicista Fernando Sartor, vedrà la partecipazione di 38 espositori e rimarrà aperta per tutto il weekend dalle 9 alle 19: sabato 14 alle 11 Oscar Padovani dell’azienda agricola Vecio Pomer e Michele Giannini di Veneto Agricoltura presenteranno il Quaderno “Frutti dimenticati e Biodiversità recuperata. Il caso del Veneto”, cui seguirà alle 12 la conferenza “Cosa possiamo fare per la biodiversità intorno a noi: il Parco Chiazza” a cura del giardiniere creativo Giuliano Pagot. Dalle 15 ci saranno i laboratori sensoriali, naturalistici e di danza per bambini; alle 15.30 il maestro giardiniere Carlo Pagani terrà la conferenza “Orti verticali: incontri in orto”, e alle 17 Marco De Poli presenterà il tema “Le Biopiscine: uno spazio d’acqua in armonia con la Natura”. Domenicaa partire dalle alle 12 è in programma un ricco calendario di attività e conferenze. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall'Igna