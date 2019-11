Verde pubblico o ufficio Le offerte non mancano

Venti posti di lavoro in sette Comuni: sono i numeri del progetto denominato “Rete del Patto Territoriale per l'inclusione – raggruppamento del Comune di Dueville” che vede unite le amministrazioni comunali di Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Dueville, Isola Vicentina, Quinto Vicentino e Sandrigo assieme agli enti accreditati ai servizi al lavoro Engim Veneto e Prisma società cooperativa consortile. «L’iniziativa si rivolge a donne e uomini con più di 30 anni di età, disoccupati di lunga durata non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di pensione o disoccupati svantaggiati a rischio di esclusione sociale e povertà», spiega Elena Lionzo, vicesindaco di Dueville, l'ente locale capofila del progetto. «Sarà un’esperienza di lavoro di pubblica utilità, con assunzione a tempo determinato e part time di 6 mesi nelle amministrazioni comunali o in alcune cooperative sociali partner del progetto. Verranno anche offerti dei servizi di orientamento e di accompagnamento sia per assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose sia per generare un intervento capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione». I profili professionali variano da figure operative nell’ambito della manutenzione straordinaria del verde pubblico, ad incarichi di ufficio per il recupero di materiale di archivio in ambito amministrativo o nel settore tecnico. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato, a seconda dei Comuni, per lunedì 18 novembre o martedì 19 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.