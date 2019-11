Schedina vincente da 63 mila euro in tabaccheria

C’è anche una tabaccheria di Zanè fra i punti vendita segnalati per le vincite del Superenalotto nel Veneto. All’edicola tabacchi di via Manzoni sono stati centrati due punti 5, sette punti 4 e sei punti 3, per una vincita complessiva da 63 mila euro. A Rovigo è stato centrato un 5 da 30.114,79 euro, nel punto vendita Casa Fortuna di viale Porta Po 193. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 35,3 milioni di euro, secondo premio più alto in Europa. L'ultimo 6 è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle. • © RIPRODUZIONE RISEA

R.A.