Pennelli e olio di gomito Il parchetto ora luccica

In prima linea all’insegna del senso civico. Mercoledì mattina il sindaco di Carrè Valentina Maculan, il vicesindaco Igor Brunello, gli assessori Roberto (Berto) Marini e Giovanna Rizzato e i consiglieri Federico Filomella, Roberto Paoletto ed Emilio Marchesin, assieme a cittadini volontari, si sono dati appuntamento al parchetto del Donatore di via Compans, a fianco dell'area delle scuole, per sistemare l'area pubblica frequentata da bambini, giovani e famiglie. Armati di rastrelli, guanti, levigatrici e pennelli per carteggiare e ritinteggiare il gazebo coperto da scritte, ripulire il verde, sistemare le giostrine e lanciare un messaggio rivolto a tutti: rispettare gli spazi pubblici e il decoro urbano. «Un esempio di senso civico, che speriamo sia di stimolo e di esempio per tutta la comunità carradiense a dare una mano e prendersi cura del bene pubblico – ha dichiarato il primo cittadino Valentina Maculan - In linea con lo spirito del nostro gruppo, con la convinzione che dando l’esempio si possano generare i cambiamenti che vogliamo si realizzino nel mondo. Pensando in grande, ma agendo nel concreto della vita quotidiana della nostra Carrè. Il tutto si lega a un'ordinanza che abbiamo approvato da poco per vietare il fumo di sigaretta nei parchi, mentre a partire dal prossimo settembre rinnoveremo la convenzione con le associazioni del paese per la manutenzione del decoro e del verde pubblico aprendo questa possibilità anche ai volontari». Il gruppetto composto da 10-12 persone che hanno lavorato in alternanza si è messo in gioco, prendendo un po’ del proprio tempo libero e dedicandolo agli altri, all'ecologia, all'ambiente, mettendosi a disposizione dell'assessore alle politiche ambientali Roberto (Berto) Marini. L'intento è quello di riuscire anche in altre occasioni di riunire chi ha voglia di prendersi cura del territorio in cui vive e gli amministratori hanno voluto per primi dare il buon esempio. Si sono messi al lavoro, cercando alcuni volontari che hanno rinunciato alla giornata di ferie tutelandoli con un convenzione assicurativa. «Un simbolo di cittadinanza attiva - ha concluso il sindaco Maculan - e di una nuova attenzione per l’ambiente che, con mia grande soddisfazione, si sta riflettendo per fortuna su scala nazionale e sta affondando le radici anche nel territorio Altovicentino». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Maso