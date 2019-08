Giorgio e Chiara lanciano la sfida «Saremo malgari»

Esiste la cosiddetta “zootecnia eroica” termine utilizzato quando si alleva bestiame in situazioni difficili? Forse è uno slogan un po’ tirato però può rendere l’idea di un’attività agricola esercitata in montagne dove le asperità dei suoli e delle situazioni sono particolarmente elevate. Nell’Alto Vicentino l’adagio si potrebbe applicare a malga Le Piane aperta per la prima volta poco tempo fa sulla montagna di Caltrano dalla società agricola “L’asino errante”. Qui Chiara Zanella di Schio e Giorgio Enzi, originario di Thiene ma residente a Caltrano, hanno scelto di vivere la loro seconda esistenza, ritornando alla terra. La struttura di questo alpeggio privato è forse una delle ultime realizzate in Veneto risalendo ai primi anni ’90 ma finora non era riuscita a dimostrare le sue potenzialità. Qualche mese fa Chiara e Giorgio l’hanno individuata e probabilmente è stato amore a prima vista, perché hanno deciso di mollare tutto e ricominciare da lì. Chiara, 28 anni, laureata in scienze forestali, apicultrice, nel 2018 ha lavorato con Giorgio a Malga Melegnon facendo le sue prime esperienze nel settore. Per parte sua Giorgio, 44 anni, ha portato il bagaglio di conoscenze acquisite quando, tredicenne, ha frequentato la scuola casearia allora presente a Thiene e nota in tutta l’alta Italia. Dopo un primo periodo di esperienze lavorative in vari caseifici si è dedicato ad altro per poi ritornare nel “suo” mondo, sei anni fa, facendo il casaro a Malga Melegnon. Una storia, la loro, come se ne cominciano, fortunatamente, a sentire altre per una agricoltura di montagna che vuole riscattarsi dando prospettive a giovani professionalmente preparati, tutelando nel contempo un ambiente altrimenti difficilmente governabile. Così, fatte le dovute considerazioni, entrambi hanno deciso di vivere questa nuova sfida. Completato un gran lavoro preparatorio, finalmente, agli oltre mille metri di quota de Le Piane sono arrivate le mucche. Per il momento poco meno di una decina, di razza bruno alpina, pezzata rossa e rendena. Tutti bovini adatti a pascolare su pendii ripidi ed a nutrirsi delle erbe tipiche di una “riviera” quasi a strapiombo sulla pianura vicentina perché, a dispetto del nome, la dozzina di ettari di terreno utilizzabili si articolano su pendenze da… Mortirolo. «Nonostante questo – spiega Giorgio Enzi – sono rimasto favorevolmente colpito, perché il pascolo, pur essendo battuto costantemente dal sole, dispone di buon foraggio. Chiara ed io crediamo fortemente nella possibilità di produrre, in qualità e quantità, quanto ci siamo proposti. Il tempo non ci manca, perché resteremo qui anche d’inverno. Per noi questa è una sfida da vincere». A breve arriveranno anche i maiali, completando così il ciclo produttivo “chiuso” tipico degli alpeggi. Quando la visibilità lo consente dalle finestre della loro “casara”, Venezia e la sua laguna sono lì sotto, a portata d’occhio nudo. Un balcone in grado di ritemprare lo spirito godendo, contemporaneamente, di una natura dai tratti selvaggi e sostanzialmente incontaminata ma capace di rigenerare i soci de “L’asino errante” e trovare le energie necessarie a far fronte agli impegni che comporta la loro nuova scelta di vita. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Angonese