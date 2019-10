CARRÈ. È stato raggiunto verso le 7.15 di questa mattina da una squadra del Soccorso Alpino dopo essere stato avvistato dai droni messi a disposizione dai vigili del duoco, l’uomo che ieri sera non aveva fatto rientro a casa da un’uscita nei boschi di passo Vezzena per cercare funghi. È stato trovato nella zona fra malga Marcai e Malga Sassi. Le ricerche erano partite verso le 21.45 dopo che i parenti avevano dato l’allarme al numero unico per le emergenze 112 non vedendolo rientrare. L’uomo, 75 anni di Carrè, ha raccontato di essersi ritrovato in mezzo agli schianti della tempesta Vaia e, con il sopraggiungere del buio, di aver deciso di fermarsi per trascorrere la notte nel bosco, non potendo avvisare nessuno poiché nella zona non c’era campo.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso alpino ha organizzato le operazioni di ricerca facendo intervenire le squadre di terra delle stazioni di Altipini e di Levico, le unità cinofile del Soccorso alpino e della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe. Sul posto anche le squadre di Asiago e di Arsiero del Soccorso alpino del Veneto e i vigili del fuoco con i droni. Dopo il ritrovamento della macchina nei pressi di passo Vezzena verso le 22.45, le ricerche si sono concentrate nei boschi attorno al passo e verso il pizzo di Levico. Fino all’esito positivo di questa mattina.