In centinaia a invocare Sant’Anna

Sono accorsi in centinaia al colle di Sant’Anna, in nome di quella fede dal sapore antico, culminata nella novena, che si è conclusa ieri. «Fare-la-novena è sempre stato uno dei segni di fede più simpatici ai miei occhi - racconta don Marco Pozza, il predicatore che ha contribuito a calamitare l’attenzione -. Il fatto d’averlo visto fare sin da piccolo dai grandi di casa, me lo ha fatto apparire come uno dei segreti della loro vita riuscita: alzarsi presto, andare a piedi, recitare vecchie giaculatorie, tornare a lavorare. Averlo fatto in compagnia della gente è stata per me la conferma di quello che ho sempre letto: grandi si diventa stando in ginocchio». «Per dieci giorni, all’alba - racconta il volto televisivo scelto da papa Francesco -, ho visto centinaia di persone di tutte le età arrampicarsi sul colle di Salcedo: in silenzio, ciascuno con i propri pensieri, un sorriso sulle labbra e una grazia per cui pregare. Mi ha commosso quel religioso silenzio di primo mattino, la fede che traspariva dagli sguardi. “Questi occhi – ripetevo tra me – sono l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora”. In un periodo in cui la parola è ridotta a barbarie, ho visto gente mettersi in ascolto della Parola di Dio. Il fatto che siano secoli che si ripete questa devozione è il segnale che il popolo si ricorda dove attingere l’acqua fresca: si va lassù per tornare diversi». «Credere, non credere, perché credere: il mondo s’interroga - conclude don Marco - . La risposta l’ho letta in quei volti. In giornate così senti l’orgoglio di appartenere ad una Chiesa che, in qualsiasi angolo di mondo, è capace di farti trovare ragioni di speranza per cui continuare a credere». • © RIPRODUZIONE RISERVATA