Festa della porchetta Oltre al divertimento c’è anche solidarietà

Il gruppo giovane di Maragnole, con il patrocinio del comune di Breganze, organizza la 25ª Festa della birra e porchetta che si terrà dal 30 agosto all'8 settembre. I festeggiamenti avranno inizio venerdì 30, alle 22, con l'esibizione sul palco dei “Rotti per caso” una tribute band degli 883. Sabato 31, alle 21.30, sarà invece la volta di un vero “Tributo italiano” con le più belle canzoni del panorama nazionale. Domenica 1 settembre, la festa avrà inizio alle 19.30 con “Miss Blumare”, selezione per la regione Veneto e “Miss ristorante Faresin”, mentre alle 21.30 salirà sul palco Damien Mcfly, italian folk pop artist. Dopo una piccola pausa i festeggiamenti riprenderanno mercoledì 4 settembre con il convegno “Perché lo facciamo? Insieme per la solidarietà. Avrà inizio alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto, mentre alle 20.15 si darà inizio alla conferenza che sarà coordinata dal giornalista Claudio Tessarolo, da sempre impegnato negli aiuti umanitari. L'evento è organizzato dall'associazione gruppi impegnati nel mondo del volontariato. Venerdì 6 settembre, alle 21.30, arrivano i Velvet dresss, una tribute band degli U2 e sabato 7, alle 21.30, sarà la volta di cantare tutti insieme le canzoni di Vasco rossi assieme a “Bollicine Band”. Domenica 8 settembre, alle 21.30, ospite d'onore sarà il cantante dei Timoria Sasha Torrisi che intonerà le più belle canzoni di Lucio Battisti. Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per sostenere associazioni umanitarie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.