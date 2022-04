«Bollette rifiuti e rincari»: la protesta in municipio

Il rincaro della bolletta dei rifiuti solleva le polemiche a Dueville. La scorsa settimana sulle pagine social locali e ieri pomeriggio davanti al municipio sono stati tanti i cittadini, quasi una novantina, a manifestare il proprio dissenso. Si sono radunati all'ingresso della sede comunale per sostenere una loro portavoce, Erika Vendramin, che si è incontrata con il sindaco Giusy Armiletti, l'assessore all'ambiente Davide Zorzo e il presidente della società di gestione rifiuti Soraris, Samuele Zanardello. Un confronto che si è svolto poco prima della seduta di Consiglio comunale in cui la minoranza “Cambia Dueville” ha presentato un'interrogazione proprio su questo tema. Motivo della contestazione è il “caro-Tari” che in alcuni casi, come confermato dalla stessa Vendramin, «ha portato a spese più che raddoppiate rispetto a quanto pagato nel 2021. Sono circa cento le famiglie che hanno aderito al gruppo creato da me, Gino Frenda e da Sabrina Demasi, un'iniziativa nata spontaneamente dopo aver ricevuto le bollette nelle ultime settimane. L'obiettivo non è quello di sollevare polemiche sterili, ma di capire le motivazioni di questi aumenti e se siano leciti. Confrontando la fatturazione con quella di altri Comuni della zona, abbiamo notato delle discrepanze. In tanti, poi, contestano alcune voci come quelle relative alle utenze di asilo e biblioteca. Vorremmo che ci fossero più trasparenza e una linearità tra i 18 Comuni in cui opera il gestore del servizio». I rincari contestati dai cittadini sono stati confermati dall'amministrazione comunale. «Ha influito in primo luogo l'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del carburante, poi le modifiche della tariffazione che indicano di applicare sempre più un sistema pay per use, cioè in base alla quantità di rifiuti prodotti. Tutto ciò ha comportato un incremento medio di circa il 25 per cento a cui si è aggiunto il cambiamento delle modalità di fatturazione che hanno spostato il pagamento del conguaglio per il 2021 a quest'anno» spiega l'assessore Zorzo. «Ci rendiamo conto del periodo difficile per tante famiglie perciò abbiamo valutato di stanziare 100 mila euro per la diminuzione della tariffa, risorse comunali che andranno a ridurre il conguaglio del 2022. Ritengo che la raccolta rifiuti qui sia di qualità e il costo a persona risulta inferiore rispetto alla media del Veneto. Ogni cittadino paga circa 7 euro al mese per un servizio ottimo».